Среди 7 главных дивизионов Англии только клуб АПЛ еще не отличился голами

Завершился четвертый тур АПЛ, по итогам которого можно отметить один необычный факт.

«Астон Вилла» имеет 0 в графе забитых мячей после 4 сыгранных матчей.

Драматизма ситуации добавляет то, что среди всех клубов 7-ми высших дивизионов Англии бирмингемцы являются единственными, кто еще не забил ни одного гола в сезоне 2025/26!

Астон Вилла в сезоне 2025/26

Эвертон – Астон Вилла – 0:0

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 0:0

Сейчас «Астон Вилла» находится на предпоследнем (19-м) месте турнирной таблицы АПЛ с 2 очками.