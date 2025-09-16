Среди 7 главных дивизионов Англии только клуб АПЛ еще не отличился голами
Кто он и как сыграл стартовые матчи сезона?
Завершился четвертый тур АПЛ, по итогам которого можно отметить один необычный факт.
«Астон Вилла» имеет 0 в графе забитых мячей после 4 сыгранных матчей.
Драматизма ситуации добавляет то, что среди всех клубов 7-ми высших дивизионов Англии бирмингемцы являются единственными, кто еще не забил ни одного гола в сезоне 2025/26!
Астон Вилла в сезоне 2025/26
- Эвертон – Астон Вилла – 0:0
- Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
- Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
- Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
Сейчас «Астон Вилла» находится на предпоследнем (19-м) месте турнирной таблицы АПЛ с 2 очками.
Aston Villa are the only team in England's top 7️⃣ tiers 𝙉𝙊𝙏 to score this season! 😳 pic.twitter.com/8b378WDVdJ— Flashscore.com (@Flashscorecom) September 15, 2025
