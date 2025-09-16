Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Среди 7 главных дивизионов Англии только клуб АПЛ еще не отличился голами
Англия
16 сентября 2025, 00:18
Кто он и как сыграл стартовые матчи сезона?

Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился четвертый тур АПЛ, по итогам которого можно отметить один необычный факт.

«Астон Вилла» имеет 0 в графе забитых мячей после 4 сыгранных матчей.

Драматизма ситуации добавляет то, что среди всех клубов 7-ми высших дивизионов Англии бирмингемцы являются единственными, кто еще не забил ни одного гола в сезоне 2025/26!

Астон Вилла в сезоне 2025/26

  • Эвертон – Астон Вилла – 0:0
  • Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3
  • Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
  • Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед – 0:0

Сейчас «Астон Вилла» находится на предпоследнем (19-м) месте турнирной таблицы АПЛ с 2 очками.

