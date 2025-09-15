Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Легенды Португалии и мира провели яркий 2-й тайм со шквалом голом
Португалия
15 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 00:41
Команды обменялись несколькими голами в благотворительном матче

Legends Charity Game

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22-й по 39-ю), после чего был заменен.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

Товарищеский матч. Лиссабон, 15 сентября

Легенды Португалии Легенды мира – 4:1

Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48

Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
