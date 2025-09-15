ВИДЕО. Легенды Португалии и мира провели яркий 2-й тайм со шквалом голом
Команды обменялись несколькими голами в благотворительном матче
15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира. Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик сыграл 17 минут в первом тайме (с 22-й по 39-ю), после чего был заменен.
Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.
Товарищеский матч. Лиссабон, 15 сентября
Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1
Голы: Педру Паулета, 15, Элдер Поштига, 46, Луиш Фигу, 52, Пепе, 73 – Майкл Оуэн, 48
Незабитый пенальти: Юрий Джоркаефф, 63 (Легенды мира)
ВИДЕО. Легенды Португалии и мира провели яркий второй тайм
Here's all the key action from the first half. 👇— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
Big chances for both sides... there's more goals in this!
🇵🇹 1-0 🌍 pic.twitter.com/hfhWY4iFaa
You won't get a penalty for that! 🫣— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
A moment to forget for Helder Postiga... 😅 pic.twitter.com/FhgoJsSdIy
"It's easier to defend, or spoil, than it is to create."— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
Well it certainly easier for you, Owen. 😉 pic.twitter.com/H2SdlIQxo7
The maestro Luis Figo scores back in his home town 😎🇵🇹— ITV Football (@itvfootball) September 15, 2025
Watch Portugal Legends v World Legends on @ITVX now 📺 pic.twitter.com/P2Edgtsgph
Stop Figo if you can...— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
The legend has scored a fantastic goal on his return to the José Alvalade Stadium. 👏 pic.twitter.com/2MFiHpyJip
Pepe scores! 🇵🇹#LegendsCharityGame pic.twitter.com/A8By7DCUUl— Legends Charity Game (@legendsmatch1) September 15, 2025
