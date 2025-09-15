ФОТО. Усик вышел в Лиссабоне на футбольный матч легенд Португалии и мира
В столице Португалии состоится благотворительный футбольный матч легенд
15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.
На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира.
Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В матче примет участие знаменитый украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира.
Усик был вызван на арену перед началом поединка. Игрок житомирского Полесья пообщался с ведущими.
Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.
