ФОТО. Усик вышел в Лиссабоне на футбольный матч легенд Португалии и мира

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира.

Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

В матче примет участие знаменитый украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира.

Усик был вызван на арену перед началом поединка. Игрок житомирского Полесья пообщался с ведущими.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

