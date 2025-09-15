Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
15 сентября 2025, 22:11 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:43
Setanta Sports. Александр Усик

15 сентября в 22:00 в Лиссабоне проходит благотворительный футбольный матч легенд.

На стадионе «Жозе Алваладе» играют Легенды Португалии и Легенды мира.

Среди участников – легенды и звезды, которые оставили большой след в истории футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче примет участие знаменитый украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира.

Усик был вызван на арену перед началом поединка. Игрок житомирского Полесья пообщался с ведущими.

Организаторы планируют собрать более 1 млн евро для благотворительных проектов. Вырученные средства от The Legends Charity Game помогут изменить жизнь людей в Португалии, Украине и по всему миру.

ФОТО. Усик вышел в Лиссабоне на футбольный матч легенд Португалии и мира

Александр Усик благотворительные матчи фото Лиссабон стадион Жозе Алваладе
