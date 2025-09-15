Италия15 сентября 2025, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:16
159
0
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
15 сентября в 21:45 состоится матч 3-го тура итальянской Серии А
15 сентября 2025, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:16
159
0
15 сентября в 21:45 состоится матч 3-го тура итальянской Серии А.
Комо» принимает «Дженоа» на стадионе Джузеппе Синигалья
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основном составе гостей.
Стартовые составы команд на игру Комо и Дженоа
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 27
С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 15 сентября 2025, 21:15 1
Херардо Сеоане не может выиграть с прошлого сезона
Футбол | 15.09.2025, 07:36
Другие виды | 15.09.2025, 16:51
Бокс | 15.09.2025, 03:10
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2025, 18:23 23
13.09.2025, 20:48 11
14.09.2025, 04:20 16
14.09.2025, 10:42 24
14.09.2025, 08:50 48
14.09.2025, 10:16 1
15.09.2025, 01:36
14.09.2025, 08:42 19