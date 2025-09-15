Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Италия
15 сентября 2025, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:16
159
0

Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A

15 сентября в 21:45 состоится матч 3-го тура итальянской Серии А

15 сентября 2025, 21:14 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:16
159
0
Малиновский выйдет в основе на матч Дженоа против Комо в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 сентября в 21:45 состоится матч 3-го тура итальянской Серии А.

Комо» принимает «Дженоа» на стадионе Джузеппе Синигалья

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основном составе гостей.

Стартовые составы команд на игру Комо и Дженоа

По теме:
Комо – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИЕЙРА: «Малиновский прогрессирует и уже может выходить в основе»
Скандальное решение. Судей поединка Милан – Болонья ждёт наказание
Руслан Малиновский Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Комо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 27
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ОФИЦИАЛЬНО. 10 матчей без побед. Клуб Бундеслиги уволил тренера
Футбол | 15 сентября 2025, 21:15 1
ОФИЦИАЛЬНО. 10 матчей без побед. Клуб Бундеслиги уволил тренера
ОФИЦИАЛЬНО. 10 матчей без побед. Клуб Бундеслиги уволил тренера

Херардо Сеоане не может выиграть с прошлого сезона

РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Футбол | 15.09.2025, 07:36
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15.09.2025, 16:51
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15.09.2025, 03:10
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем