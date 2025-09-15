Реал Мадрид – Марсель. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

16 сентября на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Реал Мадрид встретится с Марселем. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Реал Мадрид

Команда год назад прибавила к громадному перечню трофеев, выигранных при Анчелотти, очередной, Суперкубок УЕФА. Кто тогда мог знать, что он станет для Карло предпоследним в Испании - в 2024-м еще успели прибавить Межконтинентальный кубок. Но в этом календарном году гранд будет вообще без титулов, и это не простили даже итальянцу, по-доброму, но досрочно простившись с ним еще весной.

Первый блин для вернувшегося столицу Испании Хаби Алонсо был комом - уже с Хейсеном и Александер-Арнольдом в составе его подопечные на клубном чемпионате мира вылетели по делу от ПСЖ. Но в Примере пока что получается демонстрировать стопроцентные результаты. Вот и Реал Сосьедад на выходных обыграли, при этом, правда, потеряв еще и Рюдигера.

Марсель

Клуб популярен на родине и в целом успешен, но нестабилен. По итогам позапрошлого сезона он вообще остался без пропуска в еврокубки. Но это и стало поводом пригласить тренировать амбициозного Де Дзерби, заманив также на Велодром немало звезд. И экс-тренер Шахтера тогда выжал максимум - второе место в Лиге 1 под ПСЖ, что вне конкуренции по умолчанию.

Новый сезон начался с неудачи и скандала. В стартовом туре Ренну проиграли в большинстве, после чего в раздевалке была драка. Зачинщиков, даже Рабьо, без раздумий продали. Но лето все равно закончили новым поражением, от Лиона, что показало, что проблем достаточно. Роберто и его штабу было чем заняться во время паузы на игры сборных, и после нее было важно победить как можно увереннее. Это получилось, оформили 4:0. Но в противниках был всего лишь Лорьян.

Статистика личных встреч

Тут все просто - что в 2003-м, что в 2009-м оба матча выигрывали испанцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что в этой паре что-то изменится. Все козыри у Мбаппе и компании - они победят с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,86).