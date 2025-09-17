Владелец Карпат провел встречу с Лупашко. Принято решение по тренеру

Президент львовского «Карпат» Владимир Матковский после неудачного старта сезона УПЛ провел встречу с главным тренером Владиславом Лупашко.

По информации ТаТоТаке, во время беседы не шла речь ни о каких ультиматумах, требованиях, очковых графиках. Состоялся конструктивный диалог, принято решение, что Лупашко в дальнейшем будет работать в клубе и вытаскивать команду из непростой ситуации.

«Карпаты» – пока единственная команда, которая в нынешнем сезоне УПЛ еще не побеждала. «Львы» в турнирной таблице занимают 12 место с пятью очками.