Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 04:00 |
Владелец Карпат провел встречу с Лупашко. Принято решение по тренеру

«Львы» не планируют менять тренера

Владелец Карпат провел встречу с Лупашко. Принято решение по тренеру
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Президент львовского «Карпат» Владимир Матковский после неудачного старта сезона УПЛ провел встречу с главным тренером Владиславом Лупашко.

По информации ТаТоТаке, во время беседы не шла речь ни о каких ультиматумах, требованиях, очковых графиках. Состоялся конструктивный диалог, принято решение, что Лупашко в дальнейшем будет работать в клубе и вытаскивать команду из непростой ситуации.

«Карпаты» – пока единственная команда, которая в нынешнем сезоне УПЛ еще не побеждала. «Львы» в турнирной таблице занимают 12 место с пятью очками.

Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига ТаТоТаке
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
