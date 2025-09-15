Источник: Ультрас Динамо провели встречу со скандальным Бленуце

Ультрас киевского «Динамо» встретились с румынским нападающим «бело-синих» Владиславом Бленуце, сообщило издание Главком.

В источнике привели прямую речь одного из участников встречи:

«Встреча состоялась сегодня около 16:00 в Шевченковском районе Киева. Ультрас «Динамо», которые защищают Украину от врага, случайно заметили Бленуце и подошли к нему, чтобы пообщаться. Ему высказали все, что о нем думают. Он не смог аргументированно ответить ни на один заданный вопрос.

Что касается Соловьева. Он начал что-то рассказывать, что там было не об Украине, а о Молдове. Но нормально ответить на вопрос не смог. Фанаты начали рассказывать Бленуце, что их побратимы погибли на войне. Также его спросили о репосте выступления Путина, который сделала его жена.

Румын ответил: «Да там что-то про детей было...». Мы ему объяснили, что путин убивает наших детей тоже, а он тут что-то рассказывает. Интересно, что одна женщина, которая стала случайным свидетелем разговора, также начала ругать Бленуце и требовать от него, чтобы он покинул Украину.

Фанаты «Динамо» также рассказали Бленуце, что теперь в Украине его считают «ватником». На что Бленуце ответил: «Ну пусть считают...».

Он не понимает, что наделал. Он не признает своей вины».

Интересно, что позже новость с сайта Главком исчезла.