Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ультрас Динамо провели встречу со скандальным Бленуце
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 21:46 |
226
0

Источник: Ультрас Динамо провели встречу со скандальным Бленуце

Футболист вроде бы не признает свою вину в ситуации с репостами пропагандистов

15 сентября 2025, 21:46 |
226
0
Источник: Ультрас Динамо провели встречу со скандальным Бленуце
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Ультрас киевского «Динамо» встретились с румынским нападающим «бело-синих» Владиславом Бленуце, сообщило издание Главком.

В источнике привели прямую речь одного из участников встречи:

«Встреча состоялась сегодня около 16:00 в Шевченковском районе Киева. Ультрас «Динамо», которые защищают Украину от врага, случайно заметили Бленуце и подошли к нему, чтобы пообщаться. Ему высказали все, что о нем думают. Он не смог аргументированно ответить ни на один заданный вопрос.

Что касается Соловьева. Он начал что-то рассказывать, что там было не об Украине, а о Молдове. Но нормально ответить на вопрос не смог. Фанаты начали рассказывать Бленуце, что их побратимы погибли на войне. Также его спросили о репосте выступления Путина, который сделала его жена.

Румын ответил: «Да там что-то про детей было...». Мы ему объяснили, что путин убивает наших детей тоже, а он тут что-то рассказывает. Интересно, что одна женщина, которая стала случайным свидетелем разговора, также начала ругать Бленуце и требовать от него, чтобы он покинул Украину.

Фанаты «Динамо» также рассказали Бленуце, что теперь в Украине его считают «ватником». На что Бленуце ответил: «Ну пусть считают...».

Он не понимает, что наделал. Он не признает своей вины».

Интересно, что позже новость с сайта Главком исчезла.

По теме:
Иван ФЕДЫК: «Не забить пенальти может каждый»
Шапаренко без слов отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
Вернидуб назвал единственное условие, при котором вернется к работе
Владислав Бленуце ультрас Динамо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фанаты болельщики российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Главком
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 15 сентября 2025, 21:23 0
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15 сентября 2025, 15:25 7
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре

Илья продемонстрировал феноменальную скорость

Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15.09.2025, 11:22
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем