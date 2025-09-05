Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»

Форвард сборной Румынии U-21 и новичок киевского «Динамо» Владислав Бленуце дал первое интервью после перехода в чемпионат Украины:

– Влад, поздравляем в Киеве, Украине и на учебно-тренировочной базе «Динамо». Какие твои первые впечатления от города, страны и базы?

– Спасибо! Я прибыл только в эту ночь и еще не успел хорошо ознакомиться с базой. Однако сегодня я проснулся утром, прошелся по базе и был приятно шокирован увиденным. Классные поля, уровня Лиги чемпионов. Я встретил нескольких одноклубников и пообщался с ними. Очень приятные ребята. Равно как и тренеры, с которыми я общался. Я счастлив быть здесь и хочу наслаждаться этим моментом.

– Бывал ли ты раньше в Украине?

– Да, но тогда я был совсем ребенком. Мне было три года. Поэтому особенно ничего не помню.

– Что ты можешь сказать о нашем клубе? Это самый большой клуб в твоей карьере и счастлив ли быть здесь?

– По состоянию на данный момент это самый большой клуб в моей карьере и это большой шанс доказать всем, что это мое время. И я должен получить максимум от этого момента, лучше всего от времени пребывания в этом клубе.

– Что ты хочешь сделать прежде всего?

– Я хочу доказать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение по поводу войны. россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень грустно, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно.

Я хочу заявить, что я не поддерживаю россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я репостил эти сообщения. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в русской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне.

– Как ты собираешься налаживать отношения с болельщиками и доказывать искренность своей позиции?

– Я продемонстрирую свою искреннюю поддержку. Если кто-то будет иметь ко мне вопросы, то я открыт к общению, готов встретиться с каждым болельщиком и все объяснить. Я повторюсь, что я не поддерживаю россию. Я на стороне украинского народа.

- Рассматриваешь ли ты этот переход как шанс попасть в национальную сборную?

– Для каждого игрока большая мечта играть за свою национальную сборную. Особенно на больших турнирах. Однако я должен идти шаг за шагом. Поэтому сейчас я должен быстро адаптироваться, каждый день прогрессировать, играть в каждом матче и забивать, что является моей основной задачей как нападающего.

– На кого из мировых звезд-форвардов ты больше всего похож стилистически?

– Мои идолы – это Холанд, Левандовски и Ибрагимович. Я не очень уверен в сходстве игрового стиля с Ибрагимовичем, но мне нравится его эго. Что касается стиля, то мне ближе Холанд.

– Какие твои цели в киевском «Динамо» на ближайшее время?

– Прежде всего, я думаю о командных целях. Это выигрыш чемпионата, далее выход в основной раунд Лиги чемпионов и выступить там лучше. Что касается личных целей – это постоянный прогресс и каждый день делать маленькие шаги по самосовершенствованию.

ВИДЕО. Первое интервью Владислава Бленуце после перехода в киевское «Динамо»