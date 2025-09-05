Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 20:25 | Обновлено 05 сентября 2025, 20:26
8

Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»

Форвард киевского «Динамо» дал интервью после перехода в чемпионат Украины

Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 и новичок киевского «Динамо» Владислав Бленуце дал первое интервью после перехода в чемпионат Украины:

– Влад, поздравляем в Киеве, Украине и на учебно-тренировочной базе «Динамо». Какие твои первые впечатления от города, страны и базы?

– Спасибо! Я прибыл только в эту ночь и еще не успел хорошо ознакомиться с базой. Однако сегодня я проснулся утром, прошелся по базе и был приятно шокирован увиденным. Классные поля, уровня Лиги чемпионов. Я встретил нескольких одноклубников и пообщался с ними. Очень приятные ребята. Равно как и тренеры, с которыми я общался. Я счастлив быть здесь и хочу наслаждаться этим моментом.

– Бывал ли ты раньше в Украине?

– Да, но тогда я был совсем ребенком. Мне было три года. Поэтому особенно ничего не помню.

– Что ты можешь сказать о нашем клубе? Это самый большой клуб в твоей карьере и счастлив ли быть здесь?

– По состоянию на данный момент это самый большой клуб в моей карьере и это большой шанс доказать всем, что это мое время. И я должен получить максимум от этого момента, лучше всего от времени пребывания в этом клубе.

– Что ты хочешь сделать прежде всего?

– Я хочу доказать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мнение по поводу войны. россия является агрессором и посягает на чужое. Это очень грустно, потому что Украина, защищая свою землю и своих граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне. Это точно непростая ситуация для меня, потому что ее можно интерпретировать неправильно.

Я хочу заявить, что я не поддерживаю россию. И я точно никогда не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя ошибка, что я репостил эти сообщения. Я не знал этих людей и не придавал значения их роли в русской пропаганде. Для меня они были ноунеймами. Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек, я на этой стороне.

– Как ты собираешься налаживать отношения с болельщиками и доказывать искренность своей позиции?

– Я продемонстрирую свою искреннюю поддержку. Если кто-то будет иметь ко мне вопросы, то я открыт к общению, готов встретиться с каждым болельщиком и все объяснить. Я повторюсь, что я не поддерживаю россию. Я на стороне украинского народа.

- Рассматриваешь ли ты этот переход как шанс попасть в национальную сборную?

– Для каждого игрока большая мечта играть за свою национальную сборную. Особенно на больших турнирах. Однако я должен идти шаг за шагом. Поэтому сейчас я должен быстро адаптироваться, каждый день прогрессировать, играть в каждом матче и забивать, что является моей основной задачей как нападающего.

– На кого из мировых звезд-форвардов ты больше всего похож стилистически?

– Мои идолы – это Холанд, Левандовски и Ибрагимович. Я не очень уверен в сходстве игрового стиля с Ибрагимовичем, но мне нравится его эго. Что касается стиля, то мне ближе Холанд.

– Какие твои цели в киевском «Динамо» на ближайшее время?

– Прежде всего, я думаю о командных целях. Это выигрыш чемпионата, далее выход в основной раунд Лиги чемпионов и выступить там лучше. Что касается личных целей – это постоянный прогресс и каждый день делать маленькие шаги по самосовершенствованию.

ВИДЕО. Первое интервью Владислава Бленуце после перехода в киевское «Динамо»

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Бленуце
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Румын конечно умудрился попасть в дикий зашквар.
Но по правде говоря, думаю, что он просто из разряда любителей пацанских цитатников тимати и прочего медийного росийского говна
_____
ситуация очень сложная и мне  пока тажело  представить как ему будет работаться в коллективе. Возможно лучше уже сейчас рассмотреть вариант с арендой в туже Турцию... 
Но самое печальное в этой ситуации, что во всем менеджменте ДК, нету человека который бы за год, пока вели игрока, додумался просмотреть его соц сети!
Ответить
+2
Сергей Викторович
Вы только поглядите, что деньги делают ? Щас этой "скотиняке" кинут еще пару штук баксов, и она запоет "путин-х@йло" !!!
Ответить
+1
avk2307
Всім псевдопатріотам раджу свій допис на матеріал про чеферіна додати. А то там в порівнянні з румуном дуже мало коментів.
Далі нагадаю про Президента та "один народ", Голову УАФ і дружбу та співробітництво, "вєлікіх шахтарів" починаючи з ріната леонідовича і закінчуючи пятовим і гаєм.
Ну а далі після ще багатьох засуджувати чергового "румуна"
Ответить
+1
Richard Lewis
"Біжи,, Лола, біжи!" 
Ответить
+1
Alexander Киев
🤡💩 як і все ФК ОПЗЖ Суркісня і його когути на цьому сайті 
Ответить
0
AK.228
Ньюсмейкер румынский 
Ответить
0
Enthiran
Клянись именем Спартака фракийского!
Ответить
0
Trishovich
Він 3 голи оболоні положе
Ответить
-3
