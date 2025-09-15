Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 19:03 |
Где смотреть матч основного раунда Лиги чемпионов Ювентус – Боруссия Д

Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 16 сентября в 22:00 по Киеву

15 сентября 2025, 19:03 |
Где смотреть матч основного раунда Лиги чемпионов Ювентус – Боруссия Д
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
