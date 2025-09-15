Лига чемпионов15 сентября 2025, 19:03 |
Где смотреть матч основного раунда Лиги чемпионов Ювентус – Боруссия Д
Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 16 сентября в 22:00 по Киеву
Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
