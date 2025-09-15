БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»

20-я ракетка мира Паула Бадоса ответила на вопросы журналистом накануне четвертьфинального матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины:

– Паула, вы вернулись после травмы. Можете рассказать, как здорово снова вернуться, как вы чувствуете себя на корте и каково быть с командой в этой атмосфере?

– Это были трудные пару месяцев. Я рада вернуться. Конечно, день за днем я чувствую себя немного лучше. Никогда не бывает легко возвращаться после травмы. Я чувствую себя отлично с моими товарищами по команде. Думаю, в таком соревновании очень важно иметь хорошую атмосферу, этот командный дух. Мы с нетерпением ждем среды. Конечно, будет трудно. Но мы тоже сильные. Нам нравится соревноваться как страна, как команда. Я очень жду этого.

– Паула, добро пожаловать обратно в Китай. Хотела бы узнать, как вы себя чувствуете в этот раз, приезжая в Шэньчжэнь, и что вы думаете о фанатах и публике здесь?

– Я люблю приезжать сюда, в Китай. У меня очень хороший опыт с прошлого года. Я тогда играла на высоком уровне, на своем лучшем уровне. Думаю, у меня было очень удивительное взаимодействие с фанатами, так что я очень жду возвращения, быть здесь, сыграть азиатскую серию. Это мой первый раз в Шэньчжэне. Я влюбилась в этот город. Жду с нетерпением провести весь месяц здесь.

– Мы все знаем, что вы вернулись после травмы. Это было трудно. Команда всегда играет вместе, у вас есть дух. Как вы себя чувствуете, возвращаясь и играя как команда, с группой, а не только одна на турнире?

– Это помогает. Это помогает. Когда возвращаешься после травмы, иногда чувствуешь себя немного одиноко. У тебя есть взлеты и падения. Когда у тебя есть эти люди рядом, твои люди рядом, это всегда помогает. Это мотивирует меня. Конечно, начиная азиатскую серию здесь, думаю, это поможет мне на оставшуюся часть сезона.

– Китайская команда. Вы встречались со многими китайскими игроками раньше. Как вы относитесь к китайской команде и если вам предстоит играть друг против друга?

– У них очень сильная команда. Думаю, у них потрясающие игроки и в одиночке, и в паре. Конечно, у них очень большой потенциал. Я бы хотела сыграть против Китая здесь. Почему нет? Это было бы хорошим знаком. Конечно, я желаю им всего наилучшего в этом соревновании. Думаю, они покажут себя очень хорошо.

– Паула, китайская серия впереди. Какова ваша цель на оставшуюся часть сезона?

– Ну, честно говоря, прямо сейчас моя цель – оставаться здоровой, сыграть как можно больше матчей. Я снова возвращаюсь. Но я знаю, что сезон также скоро заканчивается. Стараюсь чувствовать себя как можно лучше. Честно говоря, моя цель – уже смотреть на 2026 год.

На пресс-конференции сборной Испании также высказались и еще две теннисистки: Джессика Бузас Манейро и Лейре Ромеро-Гормас.

Джессика Бузас Манейро

– Джессика, вы дебютировали ранее в этом году. Чувствуете ли вы себя как-то иначе, когда у вас уже есть опыт выступления за сборную?

– Да, то есть, это третий раз, когда я здесь, играю за Испанию. Это был мой дебют в квалификации. Теперь, думаю, я лучше знаю это соревнование. Я счастлива вернуться, иметь возможность играть в финальной части, быть с командой. Думаю, мы тренируемся хорошо. Думаю, мы будем готовы к борьбе против Украины.

– В квалификации вы обыграли очень сильных соперников. Стараетесь ли вы перенести этот импульс и на эту неделю тоже, ведь у вас были блестящие победы?

– Конечно, все команды – хорошие соперники. Трудно играть против них, потому что у всех хорошие игроки. Мы знаем, что каждый матч будет трудным. Но я думаю, что мы готовы. Думаю, главное – быть хорошими как команда, хорошо тренироваться и хорошо себя чувствовать, быть вместе. Думаю, мы справляемся. Думаю, мы будем готовы.

Лейре Ромеро-Гормас

– Лейре, это ваш дебют. Каково быть в этой командной атмосфере с вашими коллегами?

– Я наслаждаюсь этим. Для меня это как мечта, ставшая реальностью. Я всегда мечтала быть частью национальной сборной Испании. Я наслаждаюсь каждым моментом. Также тренировками с моими товарищами по команде, они очень хорошо ко мне относятся. Я действительно наслаждаюсь своим первым опытом здесь с командой.