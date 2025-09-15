Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Карпаты остаются единственной командой без побед в нынешнем розыгрыше УПЛ

Ничья против «Полтавы» стала для них четвертой в чемпионате сезона 2025/26

ФК Карпаты

«Карпаты» остались единственной командой, которая в нынешнем сезоне УПЛ не одержала ни одной победы.

14 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Украины между командами «Карпаты» и «Полтава». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В пяти матчах Премьер-лиги «львы» сыграли вничью четыре раза и один раз проиграли (от «Полесья» – 0:2).

Карпаты в УПЛ сезона 2025/26

  • 0:2 Полесье
  • 3:3 Шахтер
  • 1:1 Колос
  • 2:2 Кудровка
  • 1:1 Полтава

По завершении поединков 5-го тура чемпионата «Карпаты» (4 очка, разница мячей – 7:9) оказались на 12-й позиции турнирной таблицы, тогда как «Полтава» (4 очка, разница мячей – 5:10) расположилась на 13-м месте.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
