Карпаты остаются единственной командой без побед в нынешнем розыгрыше УПЛ

«Карпаты» остались единственной командой, которая в нынешнем сезоне УПЛ не одержала ни одной победы.

14 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Украины между командами «Карпаты» и «Полтава». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

В пяти матчах Премьер-лиги «львы» сыграли вничью четыре раза и один раз проиграли (от «Полесья» – 0:2).

Карпаты в УПЛ сезона 2025/26

0:2 Полесье

3:3 Шахтер

1:1 Колос

2:2 Кудровка

1:1 Полтава

По завершении поединков 5-го тура чемпионата «Карпаты» (4 очка, разница мячей – 7:9) оказались на 12-й позиции турнирной таблицы, тогда как «Полтава» (4 очка, разница мячей – 5:10) расположилась на 13-м месте.