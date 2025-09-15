Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 15:52 | Обновлено 15 сентября 2025, 16:11
ФОТО. Шахтер провел тренировку на базе Святошин под Киевом

Команда Арды Турана сыграла матч УПЛ с харьковским «Металлистом 1925»

ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» 14 сентября провели тренировку на базе Святошин под Киевом

Команда Арды Турана провела поединок УПЛ с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).

Гол у горняков забил Артем Бондаренко, но соперникам удалось сравнять счет.

Далее у Шахтера запланирована игра Кубка Украины с Полесьем Ставки (17 вересня).

