Украина. Премьер лига15 сентября 2025, 15:52 | Обновлено 15 сентября 2025, 16:11
ФОТО. Шахтер провел тренировку на базе Святошин под Киевом
Команда Арды Турана сыграла матч УПЛ с харьковским «Металлистом 1925»
Футболисты донецкого «Шахтера» 14 сентября провели тренировку на базе Святошин под Киевом
Команда Арды Турана провела поединок УПЛ с харьковским «Металлистом 1925» (1:1).
Гол у горняков забил Артем Бондаренко, но соперникам удалось сравнять счет.
Далее у Шахтера запланирована игра Кубка Украины с Полесьем Ставки (17 вересня).
