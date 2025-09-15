Хачериди пояснил, почему подписал контракт с Черноморцем

Бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди, ныне выступающий в составе одесского «Черноморца», объяснил, почему решил подписать контракт с «моряками».

«Знаешь, что я понял? Надо ценить. Ты играл-играл-играл – уже надоело. Плюс ситуация в стране нелегкая. И думаешь: «Блин, но все, уже надоело, уже достаточно». И ты уже как-то к этому футболу: «Да все, хватит».

А нет: проходит время – а ты все равно бегаешь и скучаешь по футболу. И я вернулся. Правда, много времени прошло до того, как я вернулся.

Но прежде нужно ценить и всегда понимать, что не стоит преждевременно уходить из футбола. Потому что придет время – скорее всего, ты захочешь снова тренироваться и вернуться в футбол. Это то, что я ощутил. Я думал, что все. Думал, я уже наелся этого футбола, не хочу. Нет: прошло время – я понимаю, что я хочу», – сказал Хачериди.