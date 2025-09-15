Цифры и факты. Важнейшие события 5-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 5-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» проводит 1000-й матч в чемпионатах Украины, в том числе 500-й – на чужих полях.

Общая беспроигрышная серия динамовцев достигает 37 матчей (+26=11), а гостевая – 20 (+13=7).

Александр Караваев, ставший автором 10-го гола бело-синих в ворота «Оболони», забивает 50-й мяч в карьере (ЧУ – 35, КУ – 5, ЕК – 7, СУ – 3).

Виталий Буяльский проводит 70-й матч в качестве капитана «Динамо» (ЧУ – 56, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 10).

ФК Динамо

«Оболонь» с 5-й попытки впервые отбирает очки у «Динамо».

«Пивовары» вносят сразу четыре поправки в таблицу личных рекордов, продлив беспроигрышную серию на своем поле до 6 матчей (+3=3), общую голевую – до 4-х, а домашнюю – до 3-х, и завершив сухой сериал в родных стенах на 294-й минуте.

Вслед за «Динамо» 1000-й матч в УПЛ проводит «Шахтер». Причем, как и киевляне, горняки довольствуются на большой юбилей лишь ничьей.

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 10 игр (+6=4), а гостевая – 11 (+6=5).

Артем Бондаренко становится автором 10-го гола «Шахтера» в гостевых баталиях с «Металлистом 1925».

«Колос» берет верх над «Зарей» в общем 4-й раз подряд (мячи 8-1), а в гостях – 3-й (мячи 7-1).

Ковалевцы обновляют два личных рекорда, продлив беспроигрышную серию до 12 игр (+8=4), а забивную на чужих полях – до 7.

80-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Руслан Костышин (+32=19-29, 98-106).

Андрей Цуриков становится 4-м игроком «Колоса», забившим 10 мячей в УПЛ. А Ибрахим Кане – автором 10-го гола ковалевцев в гостевых баталиях с луганчанами.

«Заря» терпит 20-е поражение в элитном дивизионе под руководством Виктора Скрипника.

60-й мяч в украинской карьере забивает Филипп Будковский (ЧУ – 54, КУ – 5, ЕК – 1).

Филипп Будковский на 388-й минуте прерывает безголевую серию луганчан во встречах с ковалевцами.

Андрей Цуриков 3-й раз поражает ворота «Зари», а Филипп Будковский – «Колоса».

«Кривбасс» прерывает 3-матчевую победную серию, а «Полесье» – 3-матчевую проигрышную.

Житомиряне обновляют личный рекорд, забивая в гостях 9 игр подряд.

250-й матч в карьере проводит Владимир Шепелев (ЧУ – 171, КУ – 15, СК – 3, ЕК – 54, СУ – 7).

Николай Гайдучик становится автором 20-го гола джокеров в этом сезоне.

Домашняя безничейная серия «Кривбасса» достигает 12 игр (+7-5).

«Александрия» с третьей попытки впервые берет верх над ЛНЗ в родных стенах.

Кирилл Нестеренко празднует первую викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины (в 6-й игре).

50-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Дмитрий Мишнев.

ЛНЗ прерывает свою рекордную беспроигрышную серию на чужих полях, которая составила 5 игр (+1=4). Последний раз «сиреневые» уступали хозяевам 5 апреля – 0:1 с «Черноморцем».

«Карпаты» подписывают 4-ю мировую подряд, обновляя клубное достижение, а «Полтава» впервые делит очки с соперниками в элитном дивизионе.

«Львы» вносят три поправки в таблицу личных антирекордов, продлив безвыигрышную серию до 7 матчей (=4-3) и пропуская в общем 13 игр кряду, а дома – 6.

«Эпицентр» празднует первую викторию в элитном дивизионе.

Хоакинете на 250-й минуте открывает голевой счет каменчан на чужих полях.

«Рух» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 2-10), устанавливая личный антирекорд, а дома – 3-е (мячи 2-8).

Желто-черные 20-й раз в истории уступают гостям.

18-летний бразильский форвард «Руха» Тутти становится первым легионером 2007 г. р., выступившим в УПЛ.

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Андрей Демченко («Колос»), 50-й – Евгений Шевченко («Оболонь»), 1-й – Владислав Блэнуцэ («Динамо»), Джоване («Эпицентр»), Игорь Коцюмака («Полтава»), Матиас Ойевуси («Колос»), Влад Рэйляну и Тутти (оба – «Рух»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Игорь Кирюханцев («Эпицентр»), в 3-м – Максим Брагару, Владимир Шепелев (оба – «Полесье»), Сергей Корнейчук («Верес») и Рэймонд Овусу («Кудровка»), во 2-м – Даниил Ермолов («Полтава») и Евгений Пастух (ЛНЗ).

ФК Полесье. Владимир Шепелев

35-й мяч в УПЛ забивает Александр Караваев, 30-й – Юрий Климчук, 25-й – Андрей Цуриков, 5-й – Виталий Бойко и Иван Нестеренко, 1-й – Фабиану (во 2-й игре), Жонатан Силва (в 4-й) и Хоакинете (в 5-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Владимир Одарюк («Полтава»), во 2-й – Ибрахим Кане («Колос») и Иван Нестеренко («Оболонь»).

Артем Бондаренко становится автором 100-го гола сезона-2025/26, Иван Калюжный забивает 50-й мяч хозяев, а Тарас Михавко – 50-й гостей.

3-й матч подряд поражает ворота соперников Филипп Будковский.

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Теди Цара.

6-й пенальти из 6 реализовывает Артем Бондаренко.

3-ю пенальтийскую дуэль из 12 выигрывает Олег Билык.

50-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец.

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Денис Ндукве (в 43-й игре).

100-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Херсона Игорь Пасхал.

10-й раз назначает пенальти в ворота хозяев полтавчанин Андрей Коваленко.

При судействе харьковчанина Дмитрия Панчишина хозяева терпят 6-е поражение подряд.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ