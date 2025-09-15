Будковский отпраздновал голевой юбилей

Гол в матче с «Колосом» (1:3) стал 60-м в украинской карьере 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 54 мяча он забил в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 41 раз Филипп отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». После точных ударов юбиляра вынимать мяч из сетки довелось голкиперам 29 клубов. Чаще других вратарям «Ворсклы» – 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Гелиоса», «Динамо», «Колоса», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3.

На рубеж «60» Будковский вышел через 14 лет 166 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» в УПЛ (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

60 голов в украинской карьере Филиппа Будковского

Сезон Клуб ЧУ КУ ЕК Всего 2010/11 Ильичевец 1 - - 1 2013/14 Севастополь 2 - - 2 2014/15 Заря 8 - 1 9 2015/16 Заря 14 3 - 17 2018/19 Заря 1 - - 1 2019/20 Заря 1 - - 1 Десна 3 - - 3 2020/21 Десна 7 - - 7 2021/22 Десна 1 - - 1 2023/24 Полесье 4 1 - 5 2024/25 Заря 8 - - 8 2025/26 Заря 4 1 - 5 Итого 54 5 1 60

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.