Будковский отпраздновал голевой юбилей
33-летний форвард луганчан забил 60-й мяч в украинской карьере
Гол в матче с «Колосом» (1:3) стал 60-м в украинской карьере 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 54 мяча он забил в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 41 раз Филипп отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». После точных ударов юбиляра вынимать мяч из сетки довелось голкиперам 29 клубов. Чаще других вратарям «Ворсклы» – 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Гелиоса», «Динамо», «Колоса», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3.
На рубеж «60» Будковский вышел через 14 лет 166 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» в УПЛ (1:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
60 голов в украинской карьере Филиппа Будковского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2010/11
|
Ильичевец
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2013/14
|
Севастополь
|
2
|
-
|
-
|
2
|
2014/15
|
Заря
|
8
|
-
|
1
|
9
|
2015/16
|
Заря
|
14
|
3
|
-
|
17
|
2018/19
|
Заря
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2019/20
|
Заря
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
Десна
|
3
|
-
|
-
|
3
|
2020/21
|
Десна
|
7
|
-
|
-
|
7
|
2021/22
|
Десна
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2023/24
|
Полесье
|
4
|
1
|
-
|
5
|
2024/25
|
Заря
|
8
|
-
|
-
|
8
|
2025/26
|
Заря
|
4
|
1
|
-
|
5
|
Итого
|
|
54
|
5
|
1
|
60
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.
