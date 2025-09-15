Будковский отпраздновал голевой юбилей

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 13:11 | Обновлено 15 сентября 2025, 13:16
33-летний форвард луганчан забил 60-й мяч в украинской карьере

ФК Заря. Филипп Будковский

Гол в матче с «Колосом» (1:3) стал 60-м в украинской карьере 33-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 54 мяча он забил в чемпионатах Украины, 5 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 41 раз Филипп отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». После точных ударов юбиляра вынимать мяч из сетки довелось голкиперам 29 клубов. Чаще других вратарям «Ворсклы» – 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Гелиоса», «Динамо», «Колоса», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3.

На рубеж «60» Будковский вышел через 14 лет 166 дней, начиная с премьерного гола на высшем уровне, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» в УПЛ (1:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

60 голов в украинской карьере Филиппа Будковского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2010/11

Ильичевец

1

-

-

1

2013/14

Севастополь

2

-

-

2

2014/15

Заря

8

-

1

9

2015/16

Заря

14

3

-

17

2018/19

Заря

1

-

-

1

2019/20

Заря

1

-

-

1

Десна

3

-

-

3

2020/21

Десна

7

-

-

7

2021/22

Десна

1

-

-

1

2023/24

Полесье

4

1

-

5

2024/25

Заря

8

-

-

8

2025/26

Заря

4

1

-

5

Итого

54

5

1

60

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
