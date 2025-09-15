Стало известно, почему Сикан не попал в заявку на матч с Фенербахче

Глава медицинского комитета «Трабзонспора» Ахмет Бешир выступил с заявлением о центральном нападающем из Украины – Данииле Сикане.

Специалист объяснил, почему украинский форвард не попал в заявку на матч пятого тура против «Фенербахче».

Даниил из-за удара получил повреждение нерва правого колена. Сейчас украинец проходит восстановление.

«Наш профессиональный футболист Даниил Сикан из-за удара, полученного на тренировке, получил повреждение нерва во внешней части правого колена. Он продолжает лечение и индивидуальные занятия, поэтому в заявку на выездной матч против «Фенербахче» в 5-м туре Суперлиги Турции нападающий не был включен», – сказал Бешир.

В результате «Трабзонспор» уступил «Фенербахче» с минимальным счетом 0:1, а новичок клуба Андре Онана был признан игроком матча.