Онана – герой матча. Оценки Батагова и Зубкова за игру с Фенербахче
Третий украинец Даниил Сикан не попал в заявку на поединок
14 сентября состоялся центральный матч пятого тура чемпионата Турции между клубами «Фенербахче» и «Трабзонспор».
Местом встречи команд стал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
В составе гостей вышли два украинца – Александр Зубков и Арсений Батагов, тогда как третий игрок из Украины, Даниил Сикан, оказался вне заявки команды.
Исход поединка решил всего один точный удар, который нанес по воротам соперника нападающий «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири. Именно его гол на 45-й минуте принес команде победу (1:0) и три очка в турнирную таблицу.
Статистический портал SofaScore после матча определился с лучшим игроком противостояния. По оценкам сайта, лучше всего проявил себя дебютант «Трабзонспора» Андре Онана – семь сейвов и оценка 8.4.
Украинец Багатов, который отыграл весь матч, получил вторую самую высокую оценку в составе «Трабзонспора» – 7.4. А вот Зубков за 60 минут на футбольном поле не впечатлил своим выступлением – лишь 6.1.
Оценки матча «Фенербахче» – «Трабзонспор» от SofaScore
