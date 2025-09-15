Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Онана – герой матча. Оценки Батагова и Зубкова за игру с Фенербахче
Турция
15 сентября 2025, 07:43 | Обновлено 15 сентября 2025, 07:48
587
0

Онана – герой матча. Оценки Батагова и Зубкова за игру с Фенербахче

Третий украинец Даниил Сикан не попал в заявку на поединок

15 сентября 2025, 07:43 | Обновлено 15 сентября 2025, 07:48
587
0
Онана – герой матча. Оценки Батагова и Зубкова за игру с Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

14 сентября состоялся центральный матч пятого тура чемпионата Турции между клубами «Фенербахче» и «Трабзонспор».

Местом встречи команд стал стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

В составе гостей вышли два украинца – Александр Зубков и Арсений Батагов, тогда как третий игрок из Украины, Даниил Сикан, оказался вне заявки команды.

Исход поединка решил всего один точный удар, который нанес по воротам соперника нападающий «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири. Именно его гол на 45-й минуте принес команде победу (1:0) и три очка в турнирную таблицу.

Статистический портал SofaScore после матча определился с лучшим игроком противостояния. По оценкам сайта, лучше всего проявил себя дебютант «Трабзонспора» Андре Онана – семь сейвов и оценка 8.4.

Украинец Багатов, который отыграл весь матч, получил вторую самую высокую оценку в составе «Трабзонспора» – 7.4. А вот Зубков за 60 минут на футбольном поле не впечатлил своим выступлением – лишь 6.1.

Оценки матча «Фенербахче» – «Трабзонспор» от SofaScore

По теме:
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Дебют Онана. Трабзонспор с украинцами уступил Фенербахче
Стала известна оценка Кевина за дебют в Фулхэме
Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов SofaScore оценки Андре Онана Фенербахче
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых спортсменов 2025 года. Кто смог опередить Месси?
Футбол | 15 сентября 2025, 00:20 3
Рейтинг самых богатых спортсменов 2025 года. Кто смог опередить Месси?
Рейтинг самых богатых спортсменов 2025 года. Кто смог опередить Месси?

Лидером рейтинга стал Криштиану Роналду

Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14 сентября 2025, 10:16 1
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года

Мексиканец уступил по решению судей

Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14.09.2025, 10:27
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 15.09.2025, 07:17
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 229
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 49
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем