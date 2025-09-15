Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Победа – это самое главное сейчас для команды»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 14:39
Сергей КРАВЧЕНКО: «Победа – это самое главное сейчас для команды»

Тренер «Полесья» прокомментировал победу над «Кривбассом»

Сергей КРАВЧЕНКО: «Победа – это самое главное сейчас для команды»
ФК Полесье. Сергей Кравченко

Тренер житомирского «Полесья» Сергей Кравченко прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 5-го тура УПЛ.

– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю игру.

– Победа – это самое главное сейчас для команды, учитывая наше турнирное положение и состояние. Игра забудется, она была не самой лучшей. Немного что-то не получалось, но я бы это списал на неуверенность из-за серии матчей без побед. Большое спасибо ребятам за отношение, они выполняли все, что мы от них требовали. Конечно, хотелось бы лучше, но сейчас самое важное – это результат.

– Расскажите, пожалуйста, как провели паузу во время матчей сборных? Чему уделяли больше всего внимания, что тренировали?

– Провели очень неплохо, провели очень хороший спарринг с «Колосом». Что касается моментов – все то же, что было и сегодня, пока не можем от них избавиться, к сожалению. Проблема касается баланса: во время атак, прессинга или ситуаций, когда соперники отдают нам мяч, они имеют возможность выбегать в контратаки. Это мы видели и с «Динамо», и с «Фиорентиной», это было и сегодня. С этим нужно бороться, для этого нужно быть очень внимательным в защите, правильно располагаться. Скорость, внимательность, страховка – ключевое для таких случаев. Эта игра показала, что еще есть над чем работать, соперник выбегал 2–3 раза в довольно опасные контратаки. Но это футбол, они всегда будут, потому что когда ты играешь первым номером, когда ты прессингуешь, позади тебя большое пространство. И мы будем работать, чтобы не допускать этих контратак, чтобы минимизировать их количество.

– У вас три равноценных вратаря: Бущан, Волынец, Кудрик. Как планируете всем давать игровое время?

– Не знаю, как это будет. Волынец заслуживал этот шанс, по моему мнению, он им вполне воспользовался. Дальше будем смотреть – это футбол, игры, конкуренция.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Сергей Кравченко
Дмитрий Вус Источник: Telegram
