Жоан ЛАПОРТА: «Мы таким образом наказали звезду Барселоны»

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 6:0

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Ліга 24/7

Неожиданно в стартовый состав каталонского клуба не попал звездный вингер Рафинья. Президент клуба Жоан Лапорта объяснил, почему бразилец остался на скамейке запасных.

«Ситуация с Рафиньей – это наказание. Он опоздал на тренировку, он должен был выйти в стартовом составе», – сказал Лапорта.