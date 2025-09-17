Жоан ЛАПОРТА: «Мы таким образом наказали звезду Барселоны»
Президент клуба рассказал, почему Рафинья не играл в стартовом составе в последнем матче
В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».
Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 6:0
Неожиданно в стартовый состав каталонского клуба не попал звездный вингер Рафинья. Президент клуба Жоан Лапорта объяснил, почему бразилец остался на скамейке запасных.
«Ситуация с Рафиньей – это наказание. Он опоздал на тренировку, он должен был выйти в стартовом составе», – сказал Лапорта.
