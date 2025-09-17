Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жоан ЛАПОРТА: «Мы таким образом наказали звезду Барселоны»
Испания
Жоан ЛАПОРТА: «Мы таким образом наказали звезду Барселоны»

Президент клуба рассказал, почему Рафинья не играл в стартовом составе в последнем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч четвертого тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Валенсией».

Встречу принимал стадион имени Йохана Кройфа в Барселоне. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 6:0

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Ліга 24/7

Неожиданно в стартовый состав каталонского клуба не попал звездный вингер Рафинья. Президент клуба Жоан Лапорта объяснил, почему бразилец остался на скамейке запасных.

«Ситуация с Рафиньей – это наказание. Он опоздал на тренировку, он должен был выйти в стартовом составе», – сказал Лапорта.

По теме:
Стадион на 6 тысяч зрителей. Барселона снова сыграет там домашний матч
Испанские СМИ о двух украинцах: «Ванат уже играет Довбика»
Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны
