Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 21:07 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:13
1246
12

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925

13 сентября горняки и харьковская команда сыграли вничью со счетом 1:1 в 4-м туре УПЛ

14 сентября 2025, 21:07 | Обновлено 14 сентября 2025, 21:13
1246
12
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала переговоры арбитров в матче четвертого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер.

Опубликованные видео касаются двух спорных моментов в этом поединке: пенальти на 22-й минуте, который реализовал Артем Бондаренко, и гол Ивана Калюжного на 85-й, который принес харьковской команде ничью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Арда Туран раскритиковал работу судей, заявив, что Андрей Шевченко и Никола Риццоли не увидели бы такого в Италии.

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер занимает третье место с 11 очками. У Металлиста 1925 восемь пунктов и пятая позиция.

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925 (пенальти на Алиссоне)

ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925 (гол Калюжного)

Источник видео: УАФ

По теме:
Владислав ЛУПАШКО: «Мы играли в то, что комфортно сопернику»
Виктор СКРИПНИК: «В первом тайме хотелось спать»
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Никола Риццоли видео Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола Шахтер Донецк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пенальти Иван Калюжный Артем Бондаренко Алиссон Сантана
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Футбол | 14 сентября 2025, 20:23 0
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу
Италия разгромила Испанию в финале Евролиги-2025 по пляжному футболу

Сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14 сентября 2025, 08:10 38
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»

Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14.09.2025, 11:37
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Бокс | 14.09.2025, 14:03
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины
Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли
Футбол | 14.09.2025, 18:02
Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли
Фарт последних минут продолжается. Ливерпуль одолел Бернли
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Что по пенке в ворота шахтера в конце? 
Спорт юа вы же видите что людям это интересно, не хотите отдельный разбор этого момента сделать?
Ответить
+3
бумбокс
А нема відео , де Шахтарю мали пенальті поставити на останніх хвилинах.
Ответить
+3
sania
Питання лише одне. Чому замяли епізод на 94 хвилині?? Немає ні ВАР розгляду ,ні перемовин, нічого. Там все так очевидно?. УПЛ тб скоро переплюне цинізмом Футболи.. Бойко просто ФУУУУУ..
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
valerafan1
Ну яке це пенальті? Що ви судите? Баскетбол? Контакт як і був, то незначний, який не тянув на пенальті. По голу Калюжного також є запитання, якщо бути чесним.
Ответить
+3
Milan1990
Як там можна було побачити пенальті???? і після цього хватає нахабності ще щось казати на суддів цьому всраному Срні????
Ответить
+2
avk2307
А чого спорт.юа ставить скрін гола металіста на фото? Можна ж пенальті хоть для того щоб різноманітить стрічку.
Цю фотку спорт.юа вже тричі в окремі статті виносив. А про пенальті якось практично нічого. А було в 01.57 Інтервью Калюжного про пенальті .
Правда ж смішно.....
Ответить
+1
бумбокс
Дякую, все ок !
Ответить
0
бумбокс
Друге відео не відкримається.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Популярные новости
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 14
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем