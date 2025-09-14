ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
13 сентября горняки и харьковская команда сыграли вничью со счетом 1:1 в 4-м туре УПЛ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала переговоры арбитров в матче четвертого тура УПЛ 2025/26 между командами Металлист 1925 и Шахтер.
Опубликованные видео касаются двух спорных моментов в этом поединке: пенальти на 22-й минуте, который реализовал Артем Бондаренко, и гол Ивана Калюжного на 85-й, который принес харьковской команде ничью.
После завершения встречи наставник горняков Арда Туран раскритиковал работу судей, заявив, что Андрей Шевченко и Никола Риццоли не увидели бы такого в Италии.
В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер занимает третье место с 11 очками. У Металлиста 1925 восемь пунктов и пятая позиция.
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925 (пенальти на Алиссоне)
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925 (гол Калюжного)
