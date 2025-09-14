ФОТО. Как? Холанд не забил в пустые ворота в матче Ман Сити – Ман Юнайтед
На 55-й минуте Эрлинг имел отличную возможность увеличить преимущество горожан
14 сентября проходит матч четвертого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
На 55-й минуте Эрлинг Холанд не сумел забить в пустые ворота. Норвежец пробил в подкате и попал в дальнюю штангу.
Первый свой мяч Эрлинг оформил на 53-й. На 68-й он положил дубль.
ФОТО. Как? Холанд не забил в пустые ворота в матче Ман Сити – Ман Юнайтед
