  ФОТО. Как? Холанд не забил в пустые ворота в матче Ман Сити – Ман Юнайтед
Англия
14 сентября 2025, 20:03 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:07
На 55-й минуте Эрлинг имел отличную возможность увеличить преимущество горожан

14 сентября проходит матч четвертого тура АПЛ 2025/26 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 55-й минуте Эрлинг Холанд не сумел забить в пустые ворота. Норвежец пробил в подкате и попал в дальнюю штангу.

Первый свой мяч Эрлинг оформил на 53-й. На 68-й он положил дубль.

