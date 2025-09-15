Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 06:42 | Обновлено 15 сентября 2025, 07:10
Президент пообещал футболистам Оболони сюрприз после матча с Динамо

Пивоваров ждет премия

ФК Оболонь. Александр Слободян

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.

Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Матч завершился вничью 1:1.

Президент пивоваров Александр Слободян пообещал футболистам сюрприз.

«Спасибо за игру, мужество, характер, мастерство, волю к победе. Можно много эпитетов давать. Судья украл. Денис должен был забивать третий. Поскольку судья украл, то я компенсирую за выигрыш», – сказал Слободян.

Функционер вспомнил момент на 90+3-й минуте, когда Денис Устименко выходил один на один с вратарем «Динамо», но судья остановил игру, зафиксировав фол на футболисте «Оболони».

Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
