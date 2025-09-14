Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С украинцами. Известны стартовые составы на матч Фенербахче – Трабзонспор
Турция
14 сентября 2025, 18:18
Матч пятого тура чемпионата Турции начнется в 19:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч пятого тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Трабзонспором».

Встречу примет стадион «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Сразу два украинца выйдут в стартовом составе гостей: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков. Форвард Даниил Сикан начнет матч со скамьи запасных.

С украинцами. Известны стартовые составы на матч «Фенербахче» – «Трабзонспор»:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
