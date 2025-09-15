Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
Италия
15 сентября 2025, 18:44 |
1185
0

В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме

Андреа Ди Карло ожидает прогресса от Артема

15 сентября 2025, 18:44 |
1185
0
В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Андреа Ди Карло поделился мыслями о будущем Артема Довбика в «Роме».

«Не думаю, что правильно говорить или писать, будто Гасперини не верит в Довбика. Просто трансферный рынок мог дать ему возможность тренировать игрока с другими характеристиками (такого как Хименес или Крстович). Но я убежден, что Артем еще больше вырастет под руководством Гасперини.

Что касается фанатов, то многие из них критиковали его за осторожную игру на поле и за несколько нереализованных моментов. Но многие люди забывают, что Артем забил 17 голов в очень сложном сезоне по разным причинам. Я убежден, что в этом году он очень хорошо проявит себя в «Роме», — рассказал Ди Карло.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
ВИЕЙРА: «Малиновский прогрессирует и уже может выходить в основе»
Скандальное решение. Судей поединка Милан – Болонья ждёт наказание
Богдан Попов забил в трех матчах подряд за Эмполи. Статистика нападающего
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Футбол | 15 сентября 2025, 15:47 23
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»

Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…

Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы
Футбол | 15 сентября 2025, 19:02 0
Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы
Легенда Реала извинился у Хаби Алонсо. У тренера возникли вопросы

Дани Карвахаль провел не лучший матч против Реал Сосьедад

Реал подписал контракт со звездным голкипером
Футбол | 15.09.2025, 01:36
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 14.09.2025, 21:07
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 16
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
14.09.2025, 10:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем