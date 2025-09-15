В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме

Итальянский журналист Андреа Ди Карло поделился мыслями о будущем Артема Довбика в «Роме».

«Не думаю, что правильно говорить или писать, будто Гасперини не верит в Довбика. Просто трансферный рынок мог дать ему возможность тренировать игрока с другими характеристиками (такого как Хименес или Крстович). Но я убежден, что Артем еще больше вырастет под руководством Гасперини.

Что касается фанатов, то многие из них критиковали его за осторожную игру на поле и за несколько нереализованных моментов. Но многие люди забывают, что Артем забил 17 голов в очень сложном сезоне по разным причинам. Я убежден, что в этом году он очень хорошо проявит себя в «Роме», — рассказал Ди Карло.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.