В Италии дали неожиданный прогноз относительно работы Довбика в Роме
Андреа Ди Карло ожидает прогресса от Артема
Итальянский журналист Андреа Ди Карло поделился мыслями о будущем Артема Довбика в «Роме».
«Не думаю, что правильно говорить или писать, будто Гасперини не верит в Довбика. Просто трансферный рынок мог дать ему возможность тренировать игрока с другими характеристиками (такого как Хименес или Крстович). Но я убежден, что Артем еще больше вырастет под руководством Гасперини.
Что касается фанатов, то многие из них критиковали его за осторожную игру на поле и за несколько нереализованных моментов. Но многие люди забывают, что Артем забил 17 голов в очень сложном сезоне по разным причинам. Я убежден, что в этом году он очень хорошо проявит себя в «Роме», — рассказал Ди Карло.
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…
Дани Карвахаль провел не лучший матч против Реал Сосьедад