  РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 00:26
РАКИЦКИЙ: «Знаете, почему я вернулся в Украину после игры в зените?»

Ярослав объяснил свое решение

ФК Чорноморец. Ярослав Ракицкий

Бывший футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения расторг контракт с «зенитом» и вернулся в Украину.

«Почему вернулся в Украину? Когда я только приехал, впервые за четыре года, я понял, что я дома. Здесь моя земля, и я буду делать все для того, чтобы как-то помочь нашим ребятам в этот момент. Также хотел помочь «Шахтеру» тогда.

Я ходил и не боялся. Люди задавали мне какие-то провокационные вопросы, но я отвечал адекватно», – сказал Ракицкий.

Ранее Ракицкий принял решение, чем будет заниматься после завершения карьеры.

