«Чудеса продолжаются». Колос взбешен судейством матча против Зари в УПЛ

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на номинально домашнем стадионе принимает ковалевский Колос.

В середине первого тайма арбитр матча Дмитро Панчишин попал в казус, который не поняли представители ковалевской команды: «Кто-то понял, что это было? Чудеса наших рефери в УПЛ продолжаются», – говорится в сообщении.

Сначала Панчишин показал красную карточку защитнику Зари Джордану, за фол против Юрия Климчука, когда форвард ковалевского клуба выходил один на один с голкипером. Затем посмотрел и послушал VAR – решение отменил, назначив спорный мяч.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.