Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чудеса продолжаются». Колос взбешен судейством матча против Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:47
1290
3

«Чудеса продолжаются». Колос взбешен судейством матча против Зари в УПЛ

Команди грають матч 5 туру УПЛ

14 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:47
1290
3
«Чудеса продолжаются». Колос взбешен судейством матча против Зари в УПЛ
ФК Колос.

В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на номинально домашнем стадионе принимает ковалевский Колос.

В середине первого тайма арбитр матча Дмитро Панчишин попал в казус, который не поняли представители ковалевской команды: «Кто-то понял, что это было? Чудеса наших рефери в УПЛ продолжаются», – говорится в сообщении.

Сначала Панчишин показал красную карточку защитнику Зари Джордану, за фол против Юрия Климчука, когда форвард ковалевского клуба выходил один на один с голкипером. Затем посмотрел и послушал VAR – решение отменил, назначив спорный мяч.

После четырех сыгранных матчей Колос занимает третье место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 зачетных пунктов. Заря находится на 7 месте с 7 зачетными пунктами.

По теме:
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вот так не везет! Пердута забил автогол в матче с Колосом
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Колос Ковалевка Заря Луганск Заря - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14 сентября 2025, 08:10 24
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»

Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится

Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Футбол | 14.09.2025, 16:38
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
Волейбол | 14.09.2025, 10:42
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chemp83
Це не вар він слухав .Це монзуль отримала команду від хозяїна вбивати Колос
Ответить
+2
С Пп
Наверное от Рината звонили. Не хотят на 3 место  Но похоже будут там после этого тура 
Ответить
+2
Burevestnik
"КОЛОС" - конкурент для шахти.
тому суддя перелякався і чуть не вср..ся...
Ответить
+1
Популярные новости
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем