Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?
Испания
14 сентября 2025, 16:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:09
Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?

Первой жертвой Владислава в чемпионате стала «Сельта»

Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?
ФК Жирона. Владислав Ванат

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился первым забитым мячом за новый клуб и стал восьмым украинским игроком в истории, забившим гол в Ла Лиге.

14 сентября проходит игра 4-го тура чемпионата Испании между командами «Сельта» и «Жирона». Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

Рекордсменом по количеству голов в Ла Лиге среди украинцев является бывший форвард «Жироны» Артем Довбик – 24.

Список украинских голеадоров в Ла Лиге

  • Артем Довбик – 24
  • Виктор Цыганков – 13
  • Артем Кравец – 5
  • Евгений Коноплянка – 4
  • Роман Яремчук – 3
  • Сергей Погодин, Александр Яковенко, Владислав Ванат – 1
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
