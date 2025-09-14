Испания14 сентября 2025, 16:08 | Обновлено 14 сентября 2025, 16:09
Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?
Первой жертвой Владислава в чемпионате стала «Сельта»
14 сентября 2025, 16:08
Нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился первым забитым мячом за новый клуб и стал восьмым украинским игроком в истории, забившим гол в Ла Лиге.
14 сентября проходит игра 4-го тура чемпионата Испании между командами «Сельта» и «Жирона». Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.
Рекордсменом по количеству голов в Ла Лиге среди украинцев является бывший форвард «Жироны» Артем Довбик – 24.
Список украинских голеадоров в Ла Лиге
- Артем Довбик – 24
- Виктор Цыганков – 13
- Артем Кравец – 5
- Евгений Коноплянка – 4
- Роман Яремчук – 3
- Сергей Погодин, Александр Яковенко, Владислав Ванат – 1
