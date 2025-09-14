Ванат – 8-й украинец, забивший в Ла Лиге. Кто его предшественники?

Нападающий «Жироны» Владислав Ванат отличился первым забитым мячом за новый клуб и стал восьмым украинским игроком в истории, забившим гол в Ла Лиге.

14 сентября проходит игра 4-го тура чемпионата Испании между командами «Сельта» и «Жирона». Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

Рекордсменом по количеству голов в Ла Лиге среди украинцев является бывший форвард «Жироны» Артем Довбик – 24.

Список украинских голеадоров в Ла Лиге