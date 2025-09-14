С голом Канте. Шахтер U-19 обыграл Металлист 1925 U-19

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч пятого тура Национальной лиги U-19. Поединок провели юношеские команды «Металлиста-1925» и «Шахтера».

Подопечные Алексея Белика вышли вперед уже на второй минуте встречи. Канте выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой открыл счет.

«Металлист 1925» мог отыграться на 20-й минуте. Однако Панченко не реализовал пенальти. А вот когда арбитр назначил пенальти в ворота харьковского клуба, Сметана не промахнулся.

На 57-й минуте «Шахтер» U-19 забил третий мяч. С передачи канте забил Зубрий.

Эта победа стала для команды Алексея Белика пятой подряд. «Шахтер» U-19 уверенно лидирует, опережая «Динамо» U-19 на четыре очка.

Чемпионат Украины U-19. 5-й тур, 14 сентября. Счастливое, «Арсенал-Арена»

«Металлист 1925» U-19 (Харьков) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 0:3

Голы: Канте (2), Сметана (24, пен.), Зубрий (57)

«Шахтер» U-19: Баглай, Решетников, Гарабажий, Костюк (Милокост, 77), Калюжный, Бундаш, Цуканов, Сметана (Балакай, 74), Дериконь (Петрук, 46), Желиба (Зубрий, 46), Канте (Твердохлеб, 61).

Удаление: Засовицкий (73, второе предупреждение)

Нереализованный пенальти: Панченко (20, вратарь)

Видео голов и обзор