Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Канте. Шахтер U-19 обыграл Металлист 1925 U-19
Молодежные турниры
14 сентября 2025, 16:09 |
218
0

С голом Канте. Шахтер U-19 обыграл Металлист 1925 U-19

«Горняки» одержали пятую победу подряд

14 сентября 2025, 16:09 |
218
0
С голом Канте. Шахтер U-19 обыграл Металлист 1925 U-19
ФК Шахтер

В воскресенье, 14 сентября, состоялся матч пятого тура Национальной лиги U-19. Поединок провели юношеские команды «Металлиста-1925» и «Шахтера».

Подопечные Алексея Белика вышли вперед уже на второй минуте встречи. Канте выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой открыл счет.

«Металлист 1925» мог отыграться на 20-й минуте. Однако Панченко не реализовал пенальти. А вот когда арбитр назначил пенальти в ворота харьковского клуба, Сметана не промахнулся.

На 57-й минуте «Шахтер» U-19 забил третий мяч. С передачи канте забил Зубрий.

Эта победа стала для команды Алексея Белика пятой подряд. «Шахтер» U-19 уверенно лидирует, опережая «Динамо» U-19 на четыре очка.

Чемпионат Украины U-19. 5-й тур, 14 сентября. Счастливое, «Арсенал-Арена»

«Металлист 1925» U-19 (Харьков) – «Шахтер» U-19 (Донецк) – 0:3

Голы: Канте (2), Сметана (24, пен.), Зубрий (57)

«Шахтер» U-19: Баглай, Решетников, Гарабажий, Костюк (Милокост, 77), Калюжный, Бундаш, Цуканов, Сметана (Балакай, 74), Дериконь (Петрук, 46), Желиба (Зубрий, 46), Канте (Твердохлеб, 61).

Удаление: Засовицкий (73, второе предупреждение)

Нереализованный пенальти: Панченко (20, вратарь)

Видео голов и обзор

По теме:
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вот так не везет! Пердута забил автогол в матче с Колосом
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Металлист 1925 U-19 видео голов и обзор Алексей Белик
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14 сентября 2025, 08:50 45
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца

Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Футбол | 14 сентября 2025, 16:38 2
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное

Инсайд из Британии, который ставит под сомнение прежние слова спортивного директора «Шахтера»

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Футбол | 14.09.2025, 12:36
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Футбол | 13.09.2025, 16:58
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 18
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем