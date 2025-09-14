В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

На 80-й минуте встречи счет игры наконец был открыт – голом отличился нападающий Полесья Николай Гайдучик.

ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом