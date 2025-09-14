Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 15:31 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:32
473
0

ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом

Забитым мячом на 80-й минуте отличился Николай Гайдучик

14 сентября 2025, 15:31 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:32
473
0
ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом
ФК Полесье. Николай Гайдучик

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте встречи счет игры наконец был открыт – голом отличился нападающий Полесья Николай Гайдучик.

ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом

По теме:
Заря – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вот так не везет! Пердута забил автогол в матче с Колосом
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье видео голов и обзор Николай Гайдучик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Футбол | 13 сентября 2025, 16:58 6
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»

Олег Федорчук не верит в успех украинского голкипера в «Полесье»

Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Футбол | 14.09.2025, 16:22
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Футбол | 14.09.2025, 12:37
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Иван ГЕЦКО: «Смена наставника в сборной? А смысл?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
13.09.2025, 20:00 229
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 18
Футбол
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 45
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем