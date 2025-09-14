Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 15:31 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:32
ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом
Забитым мячом на 80-й минуте отличился Николай Гайдучик
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
На 80-й минуте встречи счет игры наконец был открыт – голом отличился нападающий Полесья Николай Гайдучик.
ВИДЕО. Полесье вышло вперед в конце игры с Кривбассом
