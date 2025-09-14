Старт матча Кривбасс – Полесье перенесен. Когда начнется игра?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Старт поединка запланирован на 13:30

УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Начало поединка было запланировано на 13:00 по киевскому времени, но в итоге из-за воздушной тревоги было принято решение перенести старт игры на 13:30.

Матч Кривбасса и Полесья был прерван из-за тревоги
Александр КУЧЕР: «Нельзя так выходить и играть при своих болельщиках»
Шахтер довольствовался ничьей на большой юбилей
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье воздушная тревога перенос матчей
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
