Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 13:04
Старт матча Кривбасс – Полесье перенесен. Когда начнется игра?
Старт поединка запланирован на 13:30
14 сентября 2025, 13:04
В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Начало поединка было запланировано на 13:00 по киевскому времени, но в итоге из-за воздушной тревоги было принято решение перенести старт игры на 13:30.
