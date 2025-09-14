Старт матча Кривбасс – Полесье перенесен. Когда начнется игра?

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Начало поединка было запланировано на 13:00 по киевскому времени, но в итоге из-за воздушной тревоги было принято решение перенести старт игры на 13:30.