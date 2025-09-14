Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 11:55 |
Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы
Матч 5-го тура УПЛ состоится 14 сентября в 13:00
14 сентября 2025, 11:55 |
В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье:
