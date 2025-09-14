Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье: