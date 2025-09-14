Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы

Матч 5-го тура УПЛ состоится 14 сентября в 13:00

Кривбасс – Полесье. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полесье:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
