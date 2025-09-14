Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Англия
14 сентября 2025, 05:14 | Обновлено 14 сентября 2025, 06:02
Тренер «Манчестер Юнайтед» готовится к дерби

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим ответил на слова журналиста, который сравнил давление на него и на Пепа Гвардиолу перед дерби Манчестеров.

«Нет, здесь нечего сравнивать. Он выигрывает постоянно. Он может позволить себе не побеждать. А я должен доказывать свою способность каждый день. И я это ощущаю. Для меня это нормально: приходить каждый день и стараться становиться лучше. Сравнивать мою ситуацию с Гвардиолой – просто шутка.

У нас есть более серьезные проблемы. Мы и дальше работаем над ними. Иногда это вызывает фрустрацию, злобу… но мы преодолеваем трудности. Мы стараемся прогрессировать.

И я вижу, что команда сейчас играет гораздо лучше. Нам только нужно быть более хладнокровными в заключительных фазах, выигрывать больше матчей – и тогда все станет проще».

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» сыграют 14 сентября. Начало игры – 18:00 по киевскому времени.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Рубен Аморим Пеп Гвардиола Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Александр Сильченко Источник: Manchester Evening News
VIPsector1
Цікаво, що ти їм розповідаєш, що вони і досі тебе не вигнали?! Tomorrow youʼll be a fired!
