Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер
Состоялись два матча Лиги 1
Сегодня, 14 сентября, прошли матчи четвертого тура Лиги 1.
«Ницца» на домашнем поле обыграла «Нант», а автором единственного гола стал Жереми Бога, который забил на 56-й минуте.
«Монако» на выезде сумел вырвать победу против «Осера» – голы за монегасков забивали Такуми Минамино и Джордж Иналикена.
По завершении игрового дня «Монако», «Лион» и «ПСЖ» имеют по девять очков и возглавляют Лигу 1.
Лига 1. 2-й тур, 23 августа.
Ницца – Нант – 1:0
Гол: Бога, 56.
Осер – Монако – 1:2
Голы: Салису, 73 (автогол) – Минамино, 45+3, Иналикена, 89.
🦅 Les Aiglons se donnent des ailes face aux Canaris 🐥 #OGCNFCN pic.twitter.com/Mi2WjxQJTq— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 13, 2025
✅ Back-to-back wins for Monaco— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 13, 2025
✈️ First away win of the season
⏭️ Next stop: UEFA Champions League pic.twitter.com/1Bvv4BV6za
