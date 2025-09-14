Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер
Чемпионат Франции
Ницца
13.09.2025 18:00 – FT 1 : 0
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
14 сентября 2025, 00:15 |
42
0

Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер

Состоялись два матча Лиги 1

14 сентября 2025, 00:15 |
42
0
Ницца благодаря голу Бога победила Нант, Монако победил Осер
Getty Images/Global Images Ukraine. Осер – Монако

Сегодня, 14 сентября, прошли матчи четвертого тура Лиги 1.

«Ницца» на домашнем поле обыграла «Нант», а автором единственного гола стал Жереми Бога, который забил на 56-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Монако» на выезде сумел вырвать победу против «Осера» – голы за монегасков забивали Такуми Минамино и Джордж Иналикена.

По завершении игрового дня «Монако», «Лион» и «ПСЖ» имеют по девять очков и возглавляют Лигу 1.

Лига 1. 2-й тур, 23 августа.

Ницца – Нант – 1:0
Гол: Бога, 56.

Осер – Монако – 1:2
Голы: Салису, 73 (автогол) – Минамино, 45+3, Иналикена, 89.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

По теме:
Тренер ПСЖ решил, сыграет ли Забарный в старте после провала со сборной
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Источник: Луис Энрике имеет большие планы по Забарному
Ницца Нант Осер Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 5
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Игрок Динамо оценил фиаско в УПЛ и сказал, как команда приняла Бленуце
Футбол | 13 сентября 2025, 18:59 9
Игрок Динамо оценил фиаско в УПЛ и сказал, как команда приняла Бленуце
Игрок Динамо оценил фиаско в УПЛ и сказал, как команда приняла Бленуце

Волошин дал комментарий после игры

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Футбол | 13.09.2025, 23:58
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 4
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 11
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем