Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо
Функционер вспомнил момент на последних минутах
13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.
Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Матч завершился вничью 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Президент пивоваров Александр Слободян считает, что главный судья матча украл победу у «пивоваров», вспомнив момент в конце матча.
«Судья украл у нас победу. Наш игрок выходил один на один», – сказал Слободян.
Функционер вспомнил момент на 90+3-й минуте, когда Денис Устименко выходил один на один с вратарем «Динамо», но судья остановил игру, зафиксировав фол на футболисте «Оболони».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию
Поединок состоится 13 сентября и начнется в 18:00 по Киеву
Скандал в УПЛ . Калюжний все розповів про пенальті для шахтарів.