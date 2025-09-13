Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две столичные команды Оболонь и Динамо.

Матч сыграли на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Матч завершился вничью 1:1.

Президент пивоваров Александр Слободян считает, что главный судья матча украл победу у «пивоваров», вспомнив момент в конце матча.

«Судья украл у нас победу. Наш игрок выходил один на один», – сказал Слободян.

Функционер вспомнил момент на 90+3-й минуте, когда Денис Устименко выходил один на один с вратарем «Динамо», но судья остановил игру, зафиксировав фол на футболисте «Оболони».