Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 09:34 |
18746
8

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

14 сентября 2025, 09:34 |
18746
8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча пятого тура УПЛ с «Оболонью» (2:2) сообщил печальную весть на пресс-конференции.

«В прошлом матче мы почтили память 58 наших погибших Героев, которые болели за команду. Эта цифра точно не может уменьшиться, и, к большому сожалению, она уже увеличилась. Сегодня мы получили печальную весть, что еще двое болельщиков «Динамо» погибли. Мы помним каждого и благодарим их и их семьи...», – сказал тренер.

Ранее наставник киевлян Александр Шовковский дал комментарий по поводу дебюта форварда Владислава Бленуце в матче против «Оболони».

По теме:
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полтава
Карпаты – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо смерть российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(176)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира
Бокс | 14 сентября 2025, 05:11 0
Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира
Крокер вырвал победу в Белфасте и завоевал вакантный титул чемпиона мира

Пэдди Донован дважды побывал в нокдауне и уступил раздельным решением судей

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14 сентября 2025, 08:50 26
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Футбол | 14.09.2025, 09:30
Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Героям Слава!!!
Позор дмитру  олійнику
Ответить
+11
Pavel_i_C0
Автор статті - нерозумна людина 
Ответить
+1
Бензар Євген
Якийсь осад після прочитання такого. Я зрозумів би, коли вшановують пам'ять про загиблих гравців своїх, а вшанування пам'яті загиблих вболівальників ДК це недобре зовсім так робити. А загиблі у війні з Ордою українці, які вболівали за інші команди? Вони не заслуговують вшанування пам'яті тому, що не за ДК вболівали? Маєчня від пана Шовковського, який не тим місцем мабуть думає, коли щось каже.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Тому у нас в команді буде грати фанат Путіна. Лицемірні цинічні потвори.
Ответить
-1
Nikola Tesla
Это такие отмазки если осечка вышла? Удобно. 
Ответить
-7
Mark4854590
І у той же час підтримав румуна-рашиста
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 16
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
Источник: Красников заблокировал трансферы двух звезд Металлиста в Шахтер
12.09.2025, 08:44 3
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 10
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем