Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после матча пятого тура УПЛ с «Оболонью» (2:2) сообщил печальную весть на пресс-конференции.
«В прошлом матче мы почтили память 58 наших погибших Героев, которые болели за команду. Эта цифра точно не может уменьшиться, и, к большому сожалению, она уже увеличилась. Сегодня мы получили печальную весть, что еще двое болельщиков «Динамо» погибли. Мы помним каждого и благодарим их и их семьи...», – сказал тренер.
