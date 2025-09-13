Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»

Наставник Динамо Александр Шовковский дал комментарий по поводу дебюта форварда Владислава Бленуце в матче против Оболони (2:2).

Новичка из-за его пророссийских постов в соцсетях не приняли болельщики киевлян, которые освистали игрока во время выхода на поле,

«Бленуце – наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я могу им сказать? У них свое мнение, мы с ним не согласны. Нужно смотреть, что и как было сказано».

«Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы говорим, что он с нами», – сказал Шовковский.