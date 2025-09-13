Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Тренер поддерживает игрока
Наставник Динамо Александр Шовковский дал комментарий по поводу дебюта форварда Владислава Бленуце в матче против Оболони (2:2).
Новичка из-за его пророссийских постов в соцсетях не приняли болельщики киевлян, которые освистали игрока во время выхода на поле,
«Бленуце – наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я могу им сказать? У них свое мнение, мы с ним не согласны. Нужно смотреть, что и как было сказано».
«Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы говорим, что он с нами», – сказал Шовковский.
Є смі тіпа спорт.юа.
Їх "мотивували" писати нісенітницю, і їм за це нічого тіпа не буде.
А по факту є реальний світ в якому реальні реакції на "скріни"
Розтяжки про Луческу були рік напевно. А потім якось їх і не стало....
В 100 раз підтвердивши цими словами, що вся ваша шайка ФК ОПЗЖ - це орки, зрадники продажні. Той хоч румун, який палкий фанат Путлєра та зетніків, а ви то українцями себе називаєте 🤮
В шию гнати все це кодло і особливо ще тих когутів, що захищают любителя орків!