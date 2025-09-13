Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский ответил фанам Динамо по Бленуце: «Мы с вами не согласны»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 21:30 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:50
Тренер поддерживает игрока

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Наставник Динамо Александр Шовковский дал комментарий по поводу дебюта форварда Владислава Бленуце в матче против Оболони (2:2).

Новичка из-за его пророссийских постов в соцсетях не приняли болельщики киевлян, которые освистали игрока во время выхода на поле,

«Бленуце – наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я могу им сказать? У них свое мнение, мы с ним не согласны. Нужно смотреть, что и как было сказано».

«Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы говорим, что он с нами», – сказал Шовковский.

Владислав Бленуце Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
zaval1965
А ми з вами ще дивуємось,чому вони на полі грають виставу"11 клоунів".Один купив команду і робить з нею,що хоче.Інші відбувають номер,імітуючи гру.І всі вони незважають на вболівальників.Їм насрати на історію клуба,на людей які завжди гаряче підтримували і підтримують.Бізнес-нічого особистого.
Ответить
+2
avk2307
Александр, который в Киеве не живет отметился . Он у меня в бане, бо не смог адрес своего проживания в Киеве найти года три четыре назад.
Но не отрекается от ника
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
avk2307
Щовковський все вірно сказав.
Є смі тіпа спорт.юа. 
Їх "мотивували" писати нісенітницю, і їм за це нічого тіпа не буде.
А по факту є реальний світ в якому реальні реакції на "скріни"
Розтяжки про Луческу були рік напевно. А потім якось їх і не стало....
Ответить
+1
MIRRA
тут би уточнити не завадило: один з тих, що племінників-ухилянтів і годинники в Монако вивозив сфоїм мерсом, чи один з тих, хто турніри опзж-стів організовує на стадіоні ДК ?
Ответить
0
VIPsector1
Іноді краще жувати….
Ответить
0
icebeer
ЦеШо такой же уйо@ок
Ответить
0
Alexander Киев
«Він один із нас» ! 
В 100 раз підтвердивши цими словами, що вся ваша шайка ФК ОПЗЖ - це орки, зрадники продажні. Той хоч румун, який палкий фанат Путлєра та зетніків, а ви то українцями себе називаєте 🤮 
В шию гнати все це кодло і особливо ще тих когутів, що захищают любителя орків! 
Ответить
0
Arera
Болельщики из второй столицы. Болейте все за украинскую Оболонь. Проявите свои патриотические чувства. Вы видите что сегодняшняя динама это прорасийский клуб под крылом кремлёвского ублюдка суркиса! 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
