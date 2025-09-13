ФОТО. Спорный момент в матче УПЛ. Как засчитали гол в ворота Шахтера

В матче между Металлистом 1925 и Шахтером счет 1:1 в конце встречи сделал хавбек хозяев Иван Калюжный.

Долгий просмотр VAR вызвал эпизод, когда Игорь Когут в момент удара Калюжного закрывал обзор вратарю Дмитрию Ризныку и, вероятно, находился в офсайде.

Казалось, что арбитр отменит гол, однако рефери засчитал мяч, чем вызвал недовольство тренера Шахтера Арды Турана.