  4. ФОТО. Спорный момент в матче УПЛ. Как засчитали гол в ворота Шахтера
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:24 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:53
ФОТО. Спорный момент в матче УПЛ. Как засчитали гол в ворота Шахтера

Судья считает, что Когут не мешал

ФК Металлист 1925

В матче между Металлистом 1925 и Шахтером счет 1:1 в конце встречи сделал хавбек хозяев Иван Калюжный.

Долгий просмотр VAR вызвал эпизод, когда Игорь Когут в момент удара Калюжного закрывал обзор вратарю Дмитрию Ризныку и, вероятно, находился в офсайде.

Казалось, что арбитр отменит гол, однако рефери засчитал мяч, чем вызвал недовольство тренера Шахтера Арды Турана.

ViAn
А де скріни із малюванням Еліаса Сантани пеналя? Там же такий смішний пенальті. Просто соромно за ВАР і суддів.
Ответить
+6
Alexander Киев
Як на мене, то байдуже, навіть якщо і було щось до чого можна докопатись. Шахтар мав перемагати у 2 голи і більше, а не створювати 0 моментів і потім надіятись на відміну голу. 
Все по ділу, 1:1. Самі втратили перемогу. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
ахахахах спорт юа, а гол шахтера не спорный значит?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
samird
Як на мене там до пенальті куди більше запитань: ніж до цього гола. 
Ответить
+2
SHN
Нихера не вижу на скринах. Работай над увеличением
Ответить
+1
vbrjkf
Це якраз той випадок, коли футбольний бог карає за халявний пеналь. Надіюсь що так буде і надалі...
Ответить
0
SamojlovS
Правильно заметил автор. Единственное, в чем была роль помехи от Когута - перекрытие обзора (а мяч шёл с отскоком), так что это было очень важно - ВИДЕТЬ,  как летит мяч. Так что повлиять - он на гол повлиял. А вот как трактовать правила в этом случае... - ну это, как и в случае с пеналем, - на усмотрение. Может, судья вообще решил "вернуть" харьковчанам как некоторые считают должок таким образом. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Жожного створеного гольового моменту, три удари по воротах, один з яких в отвір і той з лівого пенальті. Просто ганьбище!
Ответить
0
