Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 20:24 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:53
ФОТО. Спорный момент в матче УПЛ. Как засчитали гол в ворота Шахтера
Судья считает, что Когут не мешал
В матче между Металлистом 1925 и Шахтером счет 1:1 в конце встречи сделал хавбек хозяев Иван Калюжный.
Долгий просмотр VAR вызвал эпизод, когда Игорь Когут в момент удара Калюжного закрывал обзор вратарю Дмитрию Ризныку и, вероятно, находился в офсайде.
Казалось, что арбитр отменит гол, однако рефери засчитал мяч, чем вызвал недовольство тренера Шахтера Арды Турана.
Все по ділу, 1:1. Самі втратили перемогу.