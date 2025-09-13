УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25
Рейтинг лиг основан на количестве игрового времени игроками U-21
Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.
Был проанализирован процент игрового времени игроков U-21 в европейских чемпионатах за прошлый сезон.
УПЛ в этом рейтинге заняла высокое 7-е место (19.0%), уступая только чемпионатам Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Австрии.
Процент игрового времени игроками U-21 в европейских чемпионатах сезона 2024/25
- 22.5% – чемпионат Швеции
- 21.9% – чемпионат Бельгии
- 21.6% – чемпионат Дании
- 20.7% – чемпионат Нидерландов
- 20.4% – чемпионат Норвегии
- 19.5% – чемпионат Австрии
- 19.0% – чемпионат Украины
- 18.8% – чемпионат Швейцарии
- 17.6% – чемпионат Чехии
- 17.4% – чемпионат Франции
- 15.5% – чемпионат Израиля
- 14.7% – чемпионат Польши
- 12.6% – чемпионат Шотландии
- 11.6% – чемпионат Португалии
- 11.5% – чемпионат Испании
- 10.0% – чемпионат Англии
- 9.6% – чемпионат Германии
- 8.2% – чемпионат Италии
- 6,7% – чемпионат Турции
- 5.1% – чемпионат Греции
The Premier League ranked 16th out of UEFA's top 20 leagues last season for minutes given to U21 players 😞 pic.twitter.com/gqSRq6Iikt— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 13, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Насколько сильно выбивает из рабочего ритма международный перерыв?
Команда получила признание после турнира, который состоялся в 1976 году