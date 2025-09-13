Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 16:38 |
УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25

Рейтинг лиг основан на количестве игрового времени игроками U-21

13 сентября 2025, 16:38
УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.

Был проанализирован процент игрового времени игроков U-21 в европейских чемпионатах за прошлый сезон.

УПЛ в этом рейтинге заняла высокое 7-е место (19.0%), уступая только чемпионатам Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Австрии.

Процент игрового времени игроками U-21 в европейских чемпионатах сезона 2024/25

  • 22.5% – чемпионат Швеции
  • 21.9% – чемпионат Бельгии
  • 21.6% – чемпионат Дании
  • 20.7% – чемпионат Нидерландов
  • 20.4% – чемпионат Норвегии
  • 19.5% – чемпионат Австрии
  • 19.0% – чемпионат Украины
  • 18.8% – чемпионат Швейцарии
  • 17.6% – чемпионат Чехии
  • 17.4% – чемпионат Франции
  • 15.5% – чемпионат Израиля
  • 14.7% – чемпионат Польши
  • 12.6% – чемпионат Шотландии
  • 11.6% – чемпионат Португалии
  • 11.5% – чемпионат Испании
  • 10.0% – чемпионат Англии
  • 9.6% – чемпионат Германии
  • 8.2% – чемпионат Италии
  • 6,7% – чемпионат Турции
  • 5.1% – чемпионат Греции
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
