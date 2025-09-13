УПЛ заняла высокое 7-е место среди европейских чемпионатов 2024/25

Очередной интересный рейтинг опубликовал известный портал Transfermarkt.

Был проанализирован процент игрового времени игроков U-21 в европейских чемпионатах за прошлый сезон.

УПЛ в этом рейтинге заняла высокое 7-е место (19.0%), уступая только чемпионатам Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Австрии.

Процент игрового времени игроками U-21 в европейских чемпионатах сезона 2024/25

22.5% – чемпионат Швеции

21.9% – чемпионат Бельгии

21.6% – чемпионат Дании

20.7% – чемпионат Нидерландов

20.4% – чемпионат Норвегии

19.5% – чемпионат Австрии

19.0% – чемпионат Украины

18.8% – чемпионат Швейцарии

17.6% – чемпионат Чехии

17.4% – чемпионат Франции

15.5% – чемпионат Израиля

14.7% – чемпионат Польши

12.6% – чемпионат Шотландии

11.6% – чемпионат Португалии

11.5% – чемпионат Испании

10.0% – чемпионат Англии

9.6% – чемпионат Германии

8.2% – чемпионат Италии

6,7% – чемпионат Турции

5.1% – чемпионат Греции