ВИДЕО. Испанский вингер Сифуэнтес вывел вперед Эпицентр в матче с Рухом
Гости вышли вперед на 70-й минуте после того, как реализовали пенальти
В субботу, 13 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Команды играют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
На 70-й минуте испанский вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес хладнокровно реализовал пенальти после того, как соперник сыграл рукой в собственной штрафной площади.
ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)
