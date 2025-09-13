Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Испанский вингер Сифуэнтес вывел вперед Эпицентр в матче с Рухом
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 14:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:42
142
0

ВИДЕО. Испанский вингер Сифуэнтес вывел вперед Эпицентр в матче с Рухом

Гости вышли вперед на 70-й минуте после того, как реализовали пенальти

13 сентября 2025, 14:35 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:42
142
0
ВИДЕО. Испанский вингер Сифуэнтес вывел вперед Эпицентр в матче с Рухом
ФК Эпицентр. Хоакин Сифуэнтес

В субботу, 13 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды играют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте испанский вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес хладнокровно реализовал пенальти после того, как соперник сыграл рукой в собственной штрафной площади.

ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)

По теме:
Матч Премьер-лиги Оболонь – Динамо начнется позже. Известна причина
Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Стали известны стартовые составы матча Оболонь – Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Рух - Эпицентр видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 04:02 8
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Бокс | 13 сентября 2025, 10:00 7
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»

Насколько велики шансы у Теренса?

«Огромная потеря для нас». Полесье осталось без лидера на матчи чемпионата
Футбол | 13.09.2025, 13:23
«Огромная потеря для нас». Полесье осталось без лидера на матчи чемпионата
«Огромная потеря для нас». Полесье осталось без лидера на матчи чемпионата
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем