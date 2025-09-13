ВИДЕО. Испанский вингер Сифуэнтес вывел вперед Эпицентр в матче с Рухом

В субботу, 13 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Команды играют на стадионе «Арена-Львов». Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 70-й минуте испанский вингер «Эпицентра» Хоакин Сифуэнтес хладнокровно реализовал пенальти после того, как соперник сыграл рукой в собственной штрафной площади.

ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)