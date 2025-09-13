Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Оболонью и Динамо, а в заявке действующего чемпионата сразу четыре новичка, которых подписали под завершение трансферного окна.

В запасе остались защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре, хавбек Шола Огундана и скандальный форвард Владислав Бленуце, который уже был вынужден оправдываться за пророссийские посты в соцсетях.

Многим интересно, как болельщики Динамо, в том числе ультрас, воспримут появление Бленуце на поле.