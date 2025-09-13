Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 14:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:56
Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Бленуце в заявке на Оболонь
13 сентября 2025, 14:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:56
В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Оболонью и Динамо, а в заявке действующего чемпионата сразу четыре новичка, которых подписали под завершение трансферного окна.
В запасе остались защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре, хавбек Шола Огундана и скандальный форвард Владислав Бленуце, который уже был вынужден оправдываться за пророссийские посты в соцсетях.
Многим интересно, как болельщики Динамо, в том числе ультрас, воспримут появление Бленуце на поле.
Автор рахувати не вміє. У Динамо Київ чотири новачки в заявці. Зате пукнути в сторону румуна треба обов'язково... Як там ваш сєпарахітскій поживає?)
Ну на лівому фланзі в ДК взагалі біда, так що цього африканця можна зразу випускати.
