Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 14:40 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:56
Четыре игрока могут дебютировать за Динамо. В том числе Бленуце

Бленуце в заявке на Оболонь

ФК Динамо Киев

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины между Оболонью и Динамо, а в заявке действующего чемпионата сразу четыре новичка, которых подписали под завершение трансферного окна.

В запасе остались защитники Василий Буртник и Алиу Тиаре, хавбек Шола Огундана и скандальный форвард Владислав Бленуце, который уже был вынужден оправдываться за пророссийские посты в соцсетях.

Многим интересно, как болельщики Динамо, в том числе ультрас, воспримут появление Бленуце на поле.

Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо Владислав Бленуце Шола Огундана Василий Буртник Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Pavel_i_C0
Автор рахувати не вміє. У Динамо Київ чотири новачки в заявці. Зате пукнути в сторону румуна треба обов'язково... Як там ваш сєпарахітскій поживає?)
MaximusOne
Ну на лівому фланзі в ДК взагалі біда, так що цього африканця можна зразу випускати.
