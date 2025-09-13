Капитан Бенфики извинился перед фанатами: «Беру ответственность на себя»

Центральный защитник лиссабонской Бенфики Николас Отаменди обратился к фанатам «орлов» после матча против Санта-Клары (1:1), в котором он допустил результативную ошибку.

«Беру всю ответственность за ничью на себя. Я допустил ошибку, которую признаю, и она привела к голу «Санта-Клары». Это произошло в конце матча, в котором мы чувствовали себя очень спокойно и полностью контролировали игру.

Не всегда нам удается сразу создавать самые лучшие моменты для гола, но мы сделали достаточно, чтобы спокойно победить. Жаль той ошибки. Такие эпизоды случаются, но досадно. Мы должны двигаться дальше...

Я всегда буду благодарен этому клубу и этим болельщикам за постоянную поддержку и ощущаемую теплоту. Я извинился, потому что именно из-за моей ошибки мы не получили три очка. Матч без ошибок, но, к сожалению, одна – моя – не позволила нам победить», – сказал Отаменди.

