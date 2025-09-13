Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Бенфики извинился перед фанатами: «Беру ответственность на себя»
Португалия
13 сентября 2025, 16:42 |
Капитан Бенфики извинился перед фанатами: «Беру ответственность на себя»

Николас Отаменди заявил, что команда потеряла победу из-за него

Капитан Бенфики извинился перед фанатами: «Беру ответственность на себя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

Центральный защитник лиссабонской Бенфики Николас Отаменди обратился к фанатам «орлов» после матча против Санта-Клары (1:1), в котором он допустил результативную ошибку.

«Беру всю ответственность за ничью на себя. Я допустил ошибку, которую признаю, и она привела к голу «Санта-Клары». Это произошло в конце матча, в котором мы чувствовали себя очень спокойно и полностью контролировали игру.

Не всегда нам удается сразу создавать самые лучшие моменты для гола, но мы сделали достаточно, чтобы спокойно победить. Жаль той ошибки. Такие эпизоды случаются, но досадно. Мы должны двигаться дальше...

Я всегда буду благодарен этому клубу и этим болельщикам за постоянную поддержку и ощущаемую теплоту. Я извинился, потому что именно из-за моей ошибки мы не получили три очка. Матч без ошибок, но, к сожалению, одна – моя – не позволила нам победить», – сказал Отаменди.

Ранее стали известны оценки Судакова и Трубина за матч чемпионата Португалии, где «орлы» не смогли одержать победу.

По теме:
6 сухих матчей. Трубин впервые в сезоне пропустил мяч за Бенфику
Наставник Бенфики: «Судаков даже не знает имен своих партнеров по команде»
«Первые шаги дома». Судаков прокомментировал свой дебют за Бенфику
Николас Отаменди Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
