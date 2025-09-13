Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Невертон вернулся: приготовления к игре УПЛ
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 11:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:25
84
0

13 сентября в Житомире состоится матч между Металлистом 1925 и Шахтером

ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» завершили подготовку к матчу УПЛ.

Команда Арды Турана во Львове готовилась к поединку УПЛ с харьковским «Металлистом 1925».

Бразилец Невертон вернулся в основную группу команды, восстановившись после травмы.

Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
