ФОТО. Тренировка Шахтера. Невертон вернулся: приготовления к игре УПЛ
13 сентября в Житомире состоится матч между Металлистом 1925 и Шахтером
Футболисты донецкого «Шахтера» завершили подготовку к матчу УПЛ.
Команда Арды Турана во Львове готовилась к поединку УПЛ с харьковским «Металлистом 1925».
Бразилец Невертон вернулся в основную группу команды, восстановившись после травмы.
Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.
