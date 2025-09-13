Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:14
157
0

ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ

Матч между Металлистом 1925 и Шахтером пройдет 13 сентября в Житомире

13 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:14
157
0
ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ
ФК Шахтер

Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают подготовку к матчу УПЛ.

Команда Арды Турана во Львове готовится к поединку УПЛ с харьковским «Металлистом 1925».

Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ.

Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.

ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ

По теме:
Коуч Кудровки: «Очень много ошибались, боялись взять игру на себя»
Рух и Эпицентр определились со стартовыми составами на матч Премьер-лиги
Сергей ШИЩЕНКО: «Идеальной игры для меня не бывает»
видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер Изаки Силва Лука Мейреллиш
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»

Хирн считает, что Джошуа всем все доказал

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12 сентября 2025, 22:24 6
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев

4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»
Футбол | 13.09.2025, 10:34
Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»
Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 74
Футбол
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем