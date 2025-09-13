Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:14
157
0
ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ
Матч между Металлистом 1925 и Шахтером пройдет 13 сентября в Житомире
13 сентября 2025, 11:07 | Обновлено 13 сентября 2025, 11:14
157
0
Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают подготовку к матчу УПЛ.
Команда Арды Турана во Львове готовится к поединку УПЛ с харьковским «Металлистом 1925».
Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ.
Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.
ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 сентября 2025, 03:45 1
Хирн считает, что Джошуа всем все доказал
Бокс | 12 сентября 2025, 22:24 6
4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing
Футбол | 13.09.2025, 10:34
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Комментарии 0
Популярные новости
13.09.2025, 00:59
12.09.2025, 07:42 74
12.09.2025, 01:17
12.09.2025, 04:45 3
11.09.2025, 18:17 41
12.09.2025, 05:33
11.09.2025, 11:26 22
12.09.2025, 07:11 4