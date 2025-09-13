Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают подготовку к матчу УПЛ.

Команда Арды Турана во Львове готовится к поединку УПЛ с харьковским «Металлистом 1925».

Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ.

Матч 5-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Шахтер» состоится в субботу, 13 сентября, на Центральном городском стадионе «Полесье» в Житомире. Начало – в 18:00.

ФОТО. Новички Шахтера Изаки Силва и Лука Мейреллиш готовятся к игре УПЛ