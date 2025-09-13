Первая лига. Черноморец и Металлург З назвали составы на матч 6-го тура

В субботу, 13 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. Одесский «Черноморец» на своем поле сыграет с запорожским «Металлургом».

«Черноморец» остался единственной командой в Первой лигу с нулем в графе пропущенных мячей. Команда Александра Кучера в пяти матчах одержала четыре победы и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В случае победы над «Металлургом», «Черноморец» вернет себе лидерство в турнирной таблице.

Результаты «Металлурга» немного скромнее. В четырех матчах команда набрала четыре очка. Перед началом игрового дня запорожский клуб шел в турнирной таблице на 13 месте.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.