Первая лига. Черноморец и Металлург З назвали составы на матч 6-го тура
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 16:00
В субботу, 13 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. Одесский «Черноморец» на своем поле сыграет с запорожским «Металлургом».
«Черноморец» остался единственной командой в Первой лигу с нулем в графе пропущенных мячей. Команда Александра Кучера в пяти матчах одержала четыре победы и сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В случае победы над «Металлургом», «Черноморец» вернет себе лидерство в турнирной таблице.
Результаты «Металлурга» немного скромнее. В четырех матчах команда набрала четыре очка. Перед началом игрового дня запорожский клуб шел в турнирной таблице на 13 месте.
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
