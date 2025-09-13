Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»

Украинский полузащитник Александр Беляев рассказал об уходе из Александрии. Футболист заявил, что для него это стало неожиданностью.

– Казалось, что уход лидеров в прошлом сезоне открывает тебе путь в основу Александрии. Что пошло не так ли?

– Приехал на собрание, все было нормально. На четвертый день получил повреждение икроножной мышцы. Я должен был возвратиться через пару недель.

За несколько дней до отъезда в Австрию главный тренер сообщил мне, что на меня не рассчитывает и сказал мне идти и решать вопросы с руководством. Мы пожали руки и больше не разговаривали.

– Тогда почему свободного агента получил в сентябре, а не в разгар межсезонья?

– Со стороны руководства клуба никто со мной не контактировал. Коммуникацию вел спортивный директор Евгений Кочерга, общаясь с моим агентом, – сказал Беляев.