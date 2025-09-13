Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 10:34 |
Александрия выгнала серебряного призера УПЛ: «На меня не рассчитывают»

Александр Беляев рассказал об уходе из клуба

ФК Александрия. Александр Беляев

Украинский полузащитник Александр Беляев рассказал об уходе из Александрии. Футболист заявил, что для него это стало неожиданностью.

– Казалось, что уход лидеров в прошлом сезоне открывает тебе путь в основу Александрии. Что пошло не так ли?

– Приехал на собрание, все было нормально. На четвертый день получил повреждение икроножной мышцы. Я должен был возвратиться через пару недель.

За несколько дней до отъезда в Австрию главный тренер сообщил мне, что на меня не рассчитывает и сказал мне идти и решать вопросы с руководством. Мы пожали руки и больше не разговаривали.

– Тогда почему свободного агента получил в сентябре, а не в разгар межсезонья?

– Со стороны руководства клуба никто со мной не контактировал. Коммуникацию вел спортивный директор Евгений Кочерга, общаясь с моим агентом, – сказал Беляев.

Александр Беляев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
