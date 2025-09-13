Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

13 сентября на Альянц Стэдиум пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором Ювентус встретится с Интером. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда весной прошлого года завоевала третье место в чемпионате и победила в кубке Италии. Но при этом с Аллегри досрочно расстались - решили, что нужно радикально обновить состав и позвать на тренерский пост перспективного Тиаго Мотту, что как раз сенсационно поднял Болонью в Лигу чемпионов. Но в Турине тот провалился, и лишь смена его на Тудора позволила хотя бы четвертое место взять в Серии А - Рому опередили буквально на одно очко. А вот на клубном чемпионате мира вылетели от первого же серьезного соперника в плей-офф - Реала.

В новом сезоне пока что клуб с его обновленным составом демонстрирует стопроцентные результаты. Впрочем, это всего лишь значит, что гранд не допустил осечки с Пармой (2:0 дома) и Дженоа (1:0 в Генуе) - только сейчас будет настоящий, серьезный тест на реальный уровень нынешнего коллектива.

Интер

Клуб в 2024-м году в максимально уверенном стиле вернул себе чемпионский титул. Более того, в следующем розыгрыше могли в разы превзойти то скудетто. Серьезно говорили еще в середине весны о том, что можно повторить легендарное достижение времен Моуринью - требл. На деле же проиграли все и везде. Последним матчем при Симоне Индзаги был финал Лиги чемпионов - и разгром там 0:5.

Киву, что стал новым наставником, не впечатлил на клубном чемпионате мира - итальянцы там получили 0:2 от Флуминенсе в первом же раунде плей-офф. А в Серии А, начав с победы 5:0 над Торино, уступили потом на Джузеппе Меацца 1:2, причем скромному Удинезе.

Статистика личных встреч

Миланский гранд не проигрывал пять раз кряду, чередуя ничьи и победы. Но в феврале все же уступил, со счетом 0:1, в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы считает пару достаточно равной. Поединок вряд ли будет зрелищным - рекомендуем применить прагматичную ставку на тотал меньше 2,5 забитых голов(коэффициент - 1,67).