Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
13.09.2025 19:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 сентября 2025, 06:42 | Обновлено 13 сентября 2025, 06:43
28
0

Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

13 сентября на Альянц Стэдиум пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором Ювентус встретится с Интером. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда весной прошлого года завоевала третье место в чемпионате и победила в кубке Италии. Но при этом с Аллегри досрочно расстались - решили, что нужно радикально обновить состав и позвать на тренерский пост перспективного Тиаго Мотту, что как раз сенсационно поднял Болонью в Лигу чемпионов. Но в Турине тот провалился, и лишь смена его на Тудора позволила хотя бы четвертое место взять в Серии А - Рому опередили буквально на одно очко. А вот на клубном чемпионате мира вылетели от первого же серьезного соперника в плей-офф - Реала.

В новом сезоне пока что клуб с его обновленным составом демонстрирует стопроцентные результаты. Впрочем, это всего лишь значит, что гранд не допустил осечки с Пармой (2:0 дома) и Дженоа (1:0 в Генуе) - только сейчас будет настоящий, серьезный тест на реальный уровень нынешнего коллектива.

Интер

Клуб в 2024-м году в максимально уверенном стиле вернул себе чемпионский титул. Более того, в следующем розыгрыше могли в разы превзойти то скудетто. Серьезно говорили еще в середине весны о том, что можно повторить легендарное достижение времен Моуринью - требл. На деле же проиграли все и везде. Последним матчем при Симоне Индзаги был финал Лиги чемпионов - и разгром там 0:5.

Киву, что стал новым наставником, не впечатлил на клубном чемпионате мира - итальянцы там получили 0:2 от Флуминенсе в первом же раунде плей-офф. А в Серии А, начав с победы 5:0 над Торино, уступили потом на Джузеппе Меацца 1:2, причем скромному Удинезе.

Статистика личных встреч

Миланский гранд не проигрывал пять раз кряду, чередуя ничьи и победы. Но в феврале все же уступил, со счетом 0:1, в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы считает пару достаточно равной. Поединок вряд ли будет зрелищным - рекомендуем применить прагматичную ставку на тотал меньше 2,5 забитых голов(коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
13 сентября 2025 -
19:00
Интер Милан
Тотал меньше 2.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Ювентус Интер Милан Ювентус - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
