Хавбек Полесья отправился в аренду в клуб из Азербайджана

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев проведет следующий сезон в азербайджанском клубе «Сумгаит».

23-летний футболист присоединится к команде на правах аренды до конца сезона 2025/26, сообщает Transfermarkt.

Вторую половину предыдущего сезона он провел в «Черноморце», проведя 11 матчей без забитых голов.

Азербайджанский хавбек возвращается на историческую родину. На счету Мустафаева – 5 матчей за сборную Азербайджана.