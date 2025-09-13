Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 02:59 | Обновлено 13 сентября 2025, 03:15
Хавбек Полесья отправился в аренду в клуб из Азербайджана
Эмиль Мустафаев присоединится к Сумгаиту на правах аренды до конца сезона
Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев проведет следующий сезон в азербайджанском клубе «Сумгаит».
23-летний футболист присоединится к команде на правах аренды до конца сезона 2025/26, сообщает Transfermarkt.
Вторую половину предыдущего сезона он провел в «Черноморце», проведя 11 матчей без забитых голов.
Азербайджанский хавбек возвращается на историческую родину. На счету Мустафаева – 5 матчей за сборную Азербайджана.
