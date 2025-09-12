На зло Гвардиоле. Грилиш помог Эвертону обойти Ман Сити в одном рейтинге
Джек стал десятым представителем «ирисок», получившим звание игрока месяца в АПЛ
Английский вингер Джек Грилиш официально получил награду лучшего игрока месяца АПЛ, которая стала для него первой в карьере.
Благодаря этому Джек стал десятым представителем «ирисок», которому удалось добиться этого достижения, а «Эвертон» опередил «Манчестер Сити» в рейтинге по количеству разных игроков, получавших эту награду (10 против 9).
Высшие позиции в списке занимают: «Челси» (14), «Тоттенхэм» (15), «Ливерпуль» (19), «Арсенал» (22) и «Манчестер Юнайтед» (23).
Интересно отметить, что другой бывший клуб Грилиша, «Астон Вилла», занял девятое место в рейтинге (7).
Jack Grealish wins Premier League Player of the Month for August 🥇✨— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 12, 2025
He's just the 𝟏𝟎𝐭𝐡 Everton player ever to win the award 🔵📈 pic.twitter.com/T5RwrDGozw
