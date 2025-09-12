Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, чем вызваны изменения на тренерском мостике Феникса-Мариуполя
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 23:21 |
Известно, чем вызваны изменения на тренерском мостике Феникса-Мариуполя

Журавчак и Фещук будут делить функции «главного»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Фещук

В поединке шестого тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» – «Левый Берег» функции главного тренера львовского клуба выполнял опытный Владимир Журавчак, а не Максим Фещук.

Как стало известно Sport.ua, эти изменения на тренерском мостике вызваны тем, что у Фещука нет необходимой тренерской лицензии, позволяющей ему находиться у руля перволиговой команды.

По имеющейся информации, поскольку у Журавчака с документами все хорошо, то в дальнейшем он будет возглавлять львовскую команду, а Фещук будет его ассистентом. Хотя в «Фениксе-Мариуполе» не скрывают, что Фещук будет продолжать управлять тренировочным процессом.

После победы над «Левым Берегом» – 1:0, «Феникс-Мариуполь» набрал семь очков и занимает восьмое место в Первой лиге.

11 сентября стартовал новый тур Первой лиги.

По теме:
Рух – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ребус для Кучера. Лазарет Черноморца пополнился еще двумя игроками
ВИДЕО. Бущан прибыл в расположение Полесья и провел первую тренировку
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Левый Берег Киев Максим Фещук Владимир Журавчак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
