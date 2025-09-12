«Отзывы очень хороши». Испанский эксперт сравнил Ваната с известным игроком

Испанский журналист Бруно Алемани поделился мнениями об украинском новичке «Жироны» Владиславе Ванате.

«Он не такой фактурный, как Довбик, он движется по всей зоне атаки, опускается на фланги и в линию полузащиты... Он больше похож на Феррана Торреса, чем на Левандовски», – цитирует Алемани Cadena SER.

Также журналист не исключил, что Владислав может выйти в стартовом составе «Жироны» в матче 4-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который состоится в воскресенье, 14 сентября. «Он прибыл в отличной форме, и первые отзывы очень хорошие», – добавил Алемани.

Ранее мнениями о Ванате поделились испанские СМИ.