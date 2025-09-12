Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Отзывы очень хороши». Испанский эксперт сравнил Ваната с известным игроком
Испания
12 сентября 2025, 23:01
Бруно Алемани – о форварде сборной Украины

«Отзывы очень хороши». Испанский эксперт сравнил Ваната с известным игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанский журналист Бруно Алемани поделился мнениями об украинском новичке «Жироны» Владиславе Ванате.

«Он не такой фактурный, как Довбик, он движется по всей зоне атаки, опускается на фланги и в линию полузащиты... Он больше похож на Феррана Торреса, чем на Левандовски», – цитирует Алемани Cadena SER.

Также журналист не исключил, что Владислав может выйти в стартовом составе «Жироны» в матче 4-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который состоится в воскресенье, 14 сентября. «Он прибыл в отличной форме, и первые отзывы очень хорошие», – добавил Алемани.

Ранее мнениями о Ванате поделились испанские СМИ.

Владислав Ванат Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
